تويوتا تجدد التزامها بالوقود الهيدروجيني وتبدأ استخدام بطاريات الحالة الصلبة

أعلنت تويوتا موتورز أنها في طريقها لاستخدام البطاريات الصلبة في مركباتها الهجينة المستقبلية التي تعطيها الأولوية قبل المركبات الكهربائية بالكامل.
وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تؤازر تويوتا بقوة المركبات الهجينة والعاملة بمحركات الوقود الهيدوجيني ولا تؤيد التحول الكهربائي بالكامل مثل باقي الشركات الكبرى، التي سارعت في إعلان جدول زمني لتحولها للمركبات الكهربائية بالكامل، ترتأي تويوتا أن السيارات الهجينة سوف تستمر في لعب دور أساسي في استراتيجية الكهربة، وقد صرح رئيس مجموعة نقل الحركة ثيوبولد باكيت Thiebault Pâquet لـ "أوتو كار" بأن فوائد تقنية بطاريات الحالة الصلبة تشمل الشحن الأسرع وتقليل توليد الحرارة وبالتالي تقلل احتمالية اشتعال الحرائق وهي نقطة الضعف الرئيسية في السيارات الكهربائية.
وأضاف باكيت: "يمكننا اختبار وتقييم تكنولوجيا البطاريات الصلبة في السيارات الهجينة قبل أن تشق طريقها إلى المركبات الكهربائية بالكامل".
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