

تويوتا تجدد التزامها بالوقود الهيدروجيني وتبدأ استخدام بطاريات الحالة الصلبة تويوتا تجدد التزامها بالوقود الهيدروجيني وتبدأ استخدام بطاريات الحالة الصلبة

أعلنت تويوتا موتورز أنها في طريقها لاستخدام البطاريات الصلبة في مركباتها الهجينة المستقبلية التي تعطيها الأولوية قبل المركبات الكهربائية بالكامل.



وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تؤازر تويوتا بقوة المركبات الهجينة والعاملة بمحركات الوقود الهيدوجيني ولا تؤيد التحول الكهربائي بالكامل مثل باقي الشركات الكبرى، التي سارعت في إعلان جدول زمني لتحولها للمركبات الكهربائية بالكامل، ترتأي تويوتا أن السيارات الهجينة سوف تستمر في لعب دور أساسي في استراتيجية الكهربة، وقد صرح رئيس مجموعة نقل الحركة ثيوبولد باكيت Thiebault Pâquet لـ "أوتو كار" بأن فوائد تقنية بطاريات الحالة الصلبة تشمل الشحن الأسرع وتقليل توليد الحرارة وبالتالي تقلل احتمالية اشتعال الحرائق وهي نقطة الضعف الرئيسية في السيارات الكهربائية.



وأضاف باكيت: "يمكننا اختبار وتقييم تكنولوجيا البطاريات الصلبة في السيارات الهجينة قبل أن تشق طريقها إلى المركبات الكهربائية بالكامل".

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كما أوضح الرئيس التنفيذي لتويوتا أوروبا، مات هاريسون، أن شركتي تويوتا ولكزس تستهدف تحقيق مزيجًا من المبيعات الكهربائية بنسبة 70٪ في أوروبا الغربية هذا العام وأن " المحركات الهجينة تستمر في جذب عملاء جدد لكلا العلامتين التجاريتين خاصة أولئك العملاء الذين الذين يبحثون عن سيارات صديقة للبيئة ذات انبعاثات كربونية صفرية".وأشار في حديثه إلى أن تويوتا بالفعل جربت بطاريات الحالة الصلبة على سيارات اختبارية منذ العام الماضي، وتستمر تويوتا حاليا في مشروعها لتطوير وتحسين أداء البطاريات لتضمينها في أسطولها المستقبلي "نعتقد أن بطاريات الحالة الصلبة ستكون هي المستقبل وحجر الأساس في صناعة السيارات الكهربائية".