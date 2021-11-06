

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 ديسمبر ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 ديسمبر

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الأرتفاع اليوم، الجمعة 3 ديسمبر، في السوق المحلية وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 24 إلى 24.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 30 جنيها حسب المنطق.



وسجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 31 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.



من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

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وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عام تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشآة داجنة خالية من إنفلونزا الطيور مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعما للاقتصاد الوطني .وأوضح الدكتور محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبير من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.مصادرة سماد مجهول المصدر وعلف دواجن بدون فواتير في المنياوتابع يتم تحديد أماكن إستثمار الدواجن بناءً على خريطة استثمارية يتم تحديدها مع المحافظين حتى نستطيع التوسع في الإنتاج الداجني فيها حيث تصل الإستثمارات الحالية إلى حوالي 100مليار جنيه من أجل المحافظة على الإكتفاء الذاتي في ظل الزيادة السكانية.