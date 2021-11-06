

وزير البترول: أعمال استكشافية جديدة في البحرين الأبيض والأحمر وزير البترول: أعمال استكشافية جديدة في البحرين الأبيض والأحمر

قال وزير البترول طارق الملا إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 12.5 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن المستهدف 4 ملايين وحدة سكنية ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأضاف أن حقل "ظهر" أظهر فرقا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هذا الاكتشاف أثر مباشرة على إمكانيات الوزارة.



وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي شجع الشركات العالمية للدخول في مصر، موضحا أنه تم تسديد أكثر من 5 مليارات دولار لتراكمات شركات أجنبية.

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ولفت إلى أنه بحلول عام 2022 سيكون هناك أعمال استكشافية جديدة في البحر الأبيض والأحمر، فضلا عن امتدادات دلتا النيل والمنطقة الشرقية للبحر المتوسط، وكذلك الصحراء الغربية.وقال إن مصر ستوفر الغاز الطبيعي إلى لبنان؛ لتشغيل شبكات الكهرباء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من العام القادم.وأشار إلى أن الغاز المصري يصل الآن إلى أوروبا والشرق الأقصى وآسيا عن طريق ناقلات الغاز المسال، مؤكدا أن قطاع الغاز والبترول في مصر أصبح حاليا على الأجندة الدولية لكل الشركات العالمية الكبرى، فضلا عن أن مصر أصبحت مقصدا للاهتمام العالمي.وفي هذا الصدد، أوضح أنه خلال الفترة الماضية استطاعت مصر أن تجذب العديد من الشركات العالمية أمريكية وأسترالية وعربية، والتي دخلت مصر لأول مرة وتعاقدت مع الدولة على مناطق امتياز جديدة.وأشار إلى أنه خلال عام 2035 ستكون 42% من الطاقة المستخدمة في مصر بديلة للوقود الأحفوري، للحفاظ على البيئة وتوفير الاستهلاك.وحول مناجم الذهب، قال وزير البترول إن منجم السكري نموذج نفتخر به ويعتبر من أفضل 20 منجما على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه خلال شهور قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة.