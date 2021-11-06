استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-12-2021، أمام الجنيه المصري بكافة البنوك العاملة في مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.68جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.
وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق