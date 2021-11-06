أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر

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أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-12-2021، أمام الجنيه المصري بكافة البنوك العاملة في مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.68جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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