

ماتعليش صوتك واختار ألفاظك.. إتيكيت التحدث في الهاتف المحمول بالأماكن المختلفة ماتعليش صوتك واختار ألفاظك.. إتيكيت التحدث في الهاتف المحمول بالأماكن المختلفة

أصبح الهاتف المحمول من أهم وسائل التكنولوجيا في حياة الإنسان، وذلك لأهميته، حيث يستخدم في التواصل مع الآخرين سواء من خلال إجراء مكالمات هاتفية أو التواصل من خلال تطبيقات الإنترنت المختلفة، أو حتى من خلال تصفح مواقع الإنترنت، ولكن البعض يسيئ التعامل مع الهاتف، حيث يتحدث فيه بصوت عالٍ يتسبب في إزعاج الآخرين وغيرها من الاستخدامات المختلفة السيئة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، مع هالة العزب خبيرة فن الإتيكيت، والتي أشارت إلى بعض القواعد التي يجب اتباعها عند استخدام الهاتف.



اتيكيت استخدام الهاتف المحمول:



قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:” يعتبر الموبايل من أهم وأفضل الأجهزة وينبغى اتباع قواعد إتيكيت استخدام الهاتف المحمول، وهى :



الحرص على نظافة الهاتف المحمول



الهاتف المحمول هو جهاز يعبر عن شخصية حامله، لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على نظافته، دائماً، حتى يظهر بشكل مقبول أمام الآخرين، ويظهر مدى حرص حامله على نظافته الشخصية، كما يجب على المدخنين أن يحرصوا على رائحة الهاتف حتى لا يتأثر برائحة السيجارة مثل استخدام وضع معطر بجانبه.

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إتيكيت استخدام المحمول في الزيارات:وفي الزيارات بشكل عام يجب على بعض الأشخاص ترك الهاتف المحمول والاهتمام بالتحدث مع الأصدقاء والأقارب، وتجنب الانشغال بالهاتف أثناء الزيارة، وعدم استخدام الهاتف إلا في حالة الضرورة القصوى.وأضافت خبيرة الإتيكيت: “عند التحدث في الموبايل أمام الأهل والأقارب لا يصح أن تكون في حالة ارتباك وتردد أو تذكر تفاصيل أثناء المكالمة حتى لا تتسبب في إحراج المتواجدين في المنزل، وإذا كنت من الضيوف فلا يحق لك استخدام الهاتف المحمول ملك صاحب المنزل لأي سبب دون استئذانه وفي الضرورة القصوى كما لا يصح العبث به أو مشاهدة معرض الصور".استخدام الهاتف في الشارع والمواصلات العامة:لا مانع من عمل محادثات تليفونية في الشارع ولكن لابد من انتقاء نوعية المكالمة فلا يصح أن تكون مكالمة للضحك مع الأصدقاء وغير مقبول أيضاً أن تحل مشاكل أو تحقق فيها مع رفع صوتك عند السير في الشارع أو استقلال المواصلات العامة إلا عند ضرورة التحدث، كما يفضل التواصل مع أصدقائك في هذه الحالة عبر " واتس اب ".إتيكيت استخدام التليفون في العمل:يفضل استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل لإنجاز المهام المطلوبة فقط، مع الحرص على استخدام الجمل القصيرة، والتي تحمل معنى واحد مع استخدام ألفاظ مهذبة.اتيكيت المكالمات الخاصة في العمل:لابد أن تكون في اضيق الحدود و يفضل إجراء المكالمات الشخصية في وقت الاستراحة فقط ، على أن تكون بمفردك وبعيداً عن الأصدقاء، كما لا يصح التحدث عند تناول الطعام .اتيكيت استخدم الموبايل بالإجتماعات أو قاعة التدريب:لابد من وضع الهاتف المحمول على وضع الطيران حتى لا يكون مصدر تشتيت وإزعاج للمدرب أو للمتواجدين بالإجتماع ، كما يفضل غلق الهاتف قبل دخول الاجتماع أو قاعة التدريب.