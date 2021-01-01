

العنكبوت الذئب.. لا يغزل شبكته ولا يعيش على الجدران العنكبوت الذئب.. لا يغزل شبكته ولا يعيش على الجدران

عجائب مملكة الحيوان لا تنتهي فمع كل يوم جديد تتمكن من الوصول إلى لغز جديد يزيد من قيمة وغموض وتفرد تلك المملكة المتنوعة والمختلفة فمثلا من منا لا يعرف العنكبوت أو لم يشاهده من قبل؟ لا يوجد فالعناكب من أكثر الحيوانات شهرة بسبب انتشارها وعلى الرغم من ذلك إلا أنه هناك الكثير من الالغاز التي ترتبط بهذا الحيوان وواحد من هذه الألغاز هو العنكبوت الذئب والذي يجمع بين مظهر العنكبوت وسلوك الذئب.



فبمجرد مشاهدتك لهذا العنكبوت والذي ينتشر بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتلائم مع كل الظروف الطبيعية المختلفة لذلك يتمكن من العيش في المراعي والصحراء والجبال والغابات المطيرة والأراضي الرطبة تظن أنه ككل العناكب المعروفة والمشهورة والتي تقوم بغزل شبكتها الخاصة لصيد فرائسها وتفضل الأماكن المرتفعة فتعيش على الجدران والأشجار ولكن خصائص هذا العنكبوت تتنافى مع كل هذه الخصائص المتعارف عليها.



فالعنكبوت الذئب يفضل العيش على الأرض ولا يغزل شبكته ولكنه يعتمد على سلوك الذئب في الانقضاض على فرائسه من الحشرات مستعينا بنظره الحاد عن طريق اصطيادها ثم حقنها بسم يساعد على موتها وعصرها وبعد ذلك يمتص العنكبوت سوائلها الجسمية فشكل وحجم هذا النوع من العناكب ذات الـ 8 عيون واللون الداكن البني أو الرمادي يؤهلها لأن تكون ضمن الحيوانات التي تبث الخوف في قلوب فرائسه فيتراوح طوله بين 6.4 مليمتر إلى 3 سنتيمتر كما يساعده ألوانه الداكنة في التمويه عند مطاردة الفرائس.

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وأثارت حياة هذا العنكبوت الكثير من الاهتمام بداية من استخدامه للإشارات البصرية في التزاوج حيث يقوم الذكر بإثارة اهتمام الإناث من خلال التلويح بأطرافه القصيرة بالقرب من فمه بعد التزاوج تقوم الانثى عادة بقتل الذكر وتسعى إلى العزلة لتضع بيضها والذي يصل في كثير من الأحيان إلى 100 بيضة وما أثار الاهتمام الأكبر هو مظاهر الامومة في هذا النوع من العناكب.فلا تقوم الانثى بترك صغارها بعد وضع بيضها ولكنها تقوم بغزل شبكة من الحرير حول البيض في شكل كيس بحجم حبة البازلاء وتقوم بحملها على ظهرها لرعايتها في كل مكان تذهب اليه حتى بعد فقس البيض لا تترك الاناث الصغار ايضا بل تحملهم على ظهورها لعدة اسابيع حتى تكون كبيرة بما فيه الكفاية للبحث عن فرائسها والدفاع عن نفسها.