عجائب مملكة الحيوان لا تنتهي فمع كل يوم جديد تتمكن من الوصول إلى لغز جديد يزيد من قيمة وغموض وتفرد تلك المملكة المتنوعة والمختلفة فمثلا من منا لا يعرف العنكبوت أو لم يشاهده من قبل؟ لا يوجد فالعناكب من أكثر الحيوانات شهرة بسبب انتشارها وعلى الرغم من ذلك إلا أنه هناك الكثير من الالغاز التي ترتبط بهذا الحيوان وواحد من هذه الألغاز هو العنكبوت الذئب والذي يجمع بين مظهر العنكبوت وسلوك الذئب.
فبمجرد مشاهدتك لهذا العنكبوت والذي ينتشر بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتلائم مع كل الظروف الطبيعية المختلفة لذلك يتمكن من العيش في المراعي والصحراء والجبال والغابات المطيرة والأراضي الرطبة تظن أنه ككل العناكب المعروفة والمشهورة والتي تقوم بغزل شبكتها الخاصة لصيد فرائسها وتفضل الأماكن المرتفعة فتعيش على الجدران والأشجار ولكن خصائص هذا العنكبوت تتنافى مع كل هذه الخصائص المتعارف عليها.
فالعنكبوت الذئب يفضل العيش على الأرض ولا يغزل شبكته ولكنه يعتمد على سلوك الذئب في الانقضاض على فرائسه من الحشرات مستعينا بنظره الحاد عن طريق اصطيادها ثم حقنها بسم يساعد على موتها وعصرها وبعد ذلك يمتص العنكبوت سوائلها الجسمية فشكل وحجم هذا النوع من العناكب ذات الـ 8 عيون واللون الداكن البني أو الرمادي يؤهلها لأن تكون ضمن الحيوانات التي تبث الخوف في قلوب فرائسه فيتراوح طوله بين 6.4 مليمتر إلى 3 سنتيمتر كما يساعده ألوانه الداكنة في التمويه عند مطاردة الفرائس.
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التعليقات على العنكبوت الذئب.. لا يغزل شبكته ولا يعيش على الجدران
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