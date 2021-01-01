أثبتت الدراسات، أن الأطعمة التي يتم نتناولها بشكل يومي تؤثر بشكل كبير على صحتنا في المستقبل، وخصوصا على صحة الدماغ، وهذا ما أكدته الدكتورة أوما نايدو، الطبيبة النفسية والخبيرة في المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد.
وعرضت أوما نايدو دراستها في مقال بعنوان "مدى تأثير الأطعمة على المخ وضعف الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم"، وأوضحت أوما في مقالها أن هناك بعض الأطعمة التي قد تكون سبب أساسي في الإصابة بالتهاب الدماغ.
وقامت أوما بتصنيف تلك الأطعمة لـ٥ رئيسية؛ وكانت المجموعة الأولى من نصيب السكريات المضافة؛ ونصحت أوما السيدات بألا يتناولوا أكثر من 25 جرام من السكر المضاف يومياً، وبالنسبة للرجال فيمكن ان يقوموا بتناول ٣٥ جرام من السكر المضاف يوميا فقط، لأن الدراسات التي نشرتها جمعية القلب الأميركية أن السكر المضاف سبب في الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التهاب الدماغ وامراض القلب.
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التعليقات على احذر.. أطعمة تسبب «التهاب الدماغ»
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