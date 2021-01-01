

احذر.. أطعمة تسبب «التهاب الدماغ» احذر.. أطعمة تسبب «التهاب الدماغ»

أثبتت الدراسات، أن الأطعمة التي يتم نتناولها بشكل يومي تؤثر بشكل كبير على صحتنا في المستقبل، وخصوصا على صحة الدماغ، وهذا ما أكدته الدكتورة أوما نايدو، الطبيبة النفسية والخبيرة في المخ وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد.



وعرضت أوما نايدو دراستها في مقال بعنوان "مدى تأثير الأطعمة على المخ وضعف الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم"، وأوضحت أوما في مقالها أن هناك بعض الأطعمة التي قد تكون سبب أساسي في الإصابة بالتهاب الدماغ.



وقامت أوما بتصنيف تلك الأطعمة لـ٥ رئيسية؛ وكانت المجموعة الأولى من نصيب السكريات المضافة؛ ونصحت أوما السيدات بألا يتناولوا أكثر من 25 جرام من السكر المضاف يومياً، وبالنسبة للرجال فيمكن ان يقوموا بتناول ٣٥ جرام من السكر المضاف يوميا فقط، لأن الدراسات التي نشرتها جمعية القلب الأميركية أن السكر المضاف سبب في الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها التهاب الدماغ وامراض القلب.

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وجاءت المجموعة الثانية التي صنفتها أوما كانت من نصيب الأطعمة المقلية، حيث أن الأطعمة المقلية تسبب انخفاض في الذاكرة بالتدريج، مما يتسبب بالإصابة بالتهاب الدماغ مع الوقت، ووجدت دراسة أكدت هذا الكلام أجريت على حوالي 18080 كانوا يتبعون أطعمة تحتوي على الأطعمة المقلية وأصيبوا مع الوقت بضعف الذاكرة والأمراض الخاصة بالدماغ.ووضعت المجموعة الثالثة، الكربوهيدرات عالية السكر، وقالت أوما هذا لا يعني التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي تماماً! لكن يجب اختيار جودة الكربوهيدرات التي تتناولها لكي تتجنب الإصابة بمرض التهاب الدماغ.وفي المجموعة الرابعة؛ أكدت أوما بأن الكحوليات من أسوء المشروبات التي تضر بصحة الدماغ فهي سبب أساسي للإصابة بالزهايمر، ومرض التهاب الدماغ، واخيرا وضعت أوما النترات في المركز الخامس والأخير، وهي مادة تستخدم كمادة حافظة لتعزيز لون شرائح اللحم البقري واللحوم المعالجة مثل السلامي والنقانق.