

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة يوميًا؟.. اشربها في التوقيت الصح ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان قهوة يوميًا؟.. اشربها في التوقيت الصح

كثيرًا ما يفضل الأشخاص تناول القهوة خلال يومهم، خاصة عند الاستيقاظ؛ كونها تزيد من قدرتهم على التركيز، وبالرغم من فوائد القهوة، إلا أن الإفراط في تناولها بشكل يومي قد يعود على الجسم بأضرار كثيرة منها ارتفاع ضغط الدم وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.



زيادة التركيز

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في حديث لـ«الوطن»، أن الدراسات والأبحاث التي أُجريت، أثبتت أن تناول فنجان من القهوة بشكل يومي يعود بفوائد كثيرة على الجسم: «البُن من الثمار الطبيعية ومليئ بمضادات الأكسدة وبيساعد على زيادة التركيز.. فيه ناس بتاخد فنجان القهوة بتاعها مع الفطار، بس ده مش صح، يُفضل تناول القهوة بعد الفطار».



تقليل فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 30%

كما أكدت «نهلة»، أن تناول القهوة مفيد جدًا لتجنب الإصابة بمرض السكر فهي تقلل فرصة الإصابة بنسبة 30%: «يفضل تناول البن الفاتح وخاصة لو كان متضاف عليه الحبهان وباقي التوابل التانية، بتكون كويسة ومفيدة جدًا لأنها بتقوي جهاز المناعة، بعكس البن الغامق أو البن المحروق»، بحسب «نهلة»، والتي أكدت أن البن المحروق يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض السرطان شأنه شأن أي طعام أو مشروب محروق.

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أضرار القهوةكما حذرت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، من تناول القهوة بكثرة طوال اليوم، كون ذلك سيعود بنتائج سلبية على الأشخاص، خاصة أصحاب الأمراض المُزمنة مثل الضغط: «كثرة تناول القهوة بشكل يومي بيكون خطر على مرضى الضغط والقلب لأن القهوة وباقي المنبهات بترفع الضغط وبتزود ضربات القلب»، وفقًا لـ«نهلة»، وأنه من أضرار القهوة أنها مُدرة للبول وتزيد من إفراز الكالسيوم، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.