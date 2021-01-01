الكاف يعلن تأجيل موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إجراء تعديل أخير على موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وذلك في ظل حالة التخبط بجدول أعمال الكاف في الفترة المقبلة.







تأجيل موعد قرعة دور المجموعات ببطولة أفريقيا

وكان من المُقرر أن تجري لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال يوم 23 ديسمبر الجاري، إلا أنه تقرر تأجيل ذلك الموعد لعدة أيام.

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واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تأجيل موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لمدة خمسة 5 أيام، لتُقام يوم 28 ديسمبر الجاري بدلًا من يوم 23 من نفس الشهر.الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة أفريقياوكانت فرق الأهلي والزمالك والرجاء والوداد وأمازولو وصن داونز والنجم الساحلي والترجي وساجرادا إسبيرانزا وبيترو أتلتيكو والمريخ والهلال وجوانينج جالاكسي وحورويا كوناكري وشباب بلوزداد ووفاق سطيف قد تأهلت لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة أفريقياوتقام منافسات الجولات الأولى والثانية والثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 فبراير 2022، فيما تُقام الجولتين الرابعة والخامسة أيام 11 و12 و18 و19 مارس، بينما تكون الجولة السادسة يومي 1 و2 أبريل المقبل.الأهلي بطل أفريقيا في آخر عامينيُذكر أن الأهلي يحمل لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، حيث تُوج بلقب البطولة التاسع في تاريخه على حساب الزمالك في شهر نوفمبر الماضي، وتُوج بالعاشرة على حساب كايزر تشيفز في يوليو من العام الجاري.الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أفريقيايذكر أن الأهلى يحمل الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب متفوقا بفارق خمس ألقاب عن أقرب ملاحقيه الزمالك ومازيمبي الكونغولي أصحاب المركز الثاني برصيد خمس ألقاب لكل نادي.بشكل نهائي.. الأهلي يقرر إلغاء معسكر الإماراتمرتضى منصور: هزيمة الزمالك من الأهلي ليست صدفة ولكن بنزين الفريق انتهىتعديل موعد السوبر الأفريقيوكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد قرر تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلى والرجاء المغربي ليقام يوم 24 ديسمبر الجاري بدلًا من شهر فبراير المقبل.