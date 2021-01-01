طريقة عمل اللبن الرايب من مطبخ الشيف ريمو



طريقة عمل اللبن الرايب طريقة عمل اللبن الرايب





اللبن الرايب من اصنف منتجات الالبان الذي له الكثيرمن الفوائد الصحية، ولكن اللبن الرايب لا يتوفر عند الجميع، ولذلك تحاول الكثير من الستات إجادة طريقة عمل اللبن الرايب؛ حتى تصنعه في البيت بنفسها، بدلا من البحث عنه في المحلات، خاصة أنه يشتهر بأنه الحل الأمثل والأسرع لمشاكل المعدة؛ مثل حرقة المعدة والحموضة واضطرابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وغيرها من المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي والمعدة.





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وتؤكد الشيف ريمو خبيرة الطهي أن "اللبن الرايب" هو الحل السحري للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي التي تصيب الكثيرين؛ فهو يريح المعدة والقولون، كما أنه طارد للغازات، ومدر للبول، ويقضي على الحصوات في المثانة والكلى، إلى جانب أنه غني بفيتامين "أ"، ومجموعة فيتامين "ب" المركب، وفيتامين "ج".خطوات عمل اللبن الرايب في البيتوتقدم الشيف ريمو طريقة عمل اللبن الرايب في البيت،حتى تضمني جودته.مقادير:كيلو لبن حليبعلبة لبن زبادي "يمكنك عملها أيضا في البيت"ربع ملعقة ملحطريقة عمل اللبن الرايب:يغلى اللبن ويترك حتى يصبح دافئا ثم يذاب به الملح ويقلب جيدا.نضيف الزبادي ويقلب جيدا مرة أخرى، ثم يترك فى مكان دافىء لمدة 6 ساعات.بعد ذلك يضرب فى الخلاط، ويحفظ فى زجاجات من الزجاج في الثلاجة لحين الاستعمال.فوائد اللبن الرايبوتؤكد دكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، أن تناول اللبن الرايب بانتظام يدعم مختلف أجهزة الجسم الرئيسية، ويجعلها تعمل بكفاءة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.الجهاز الهضميمن فوائد اللبن الرائب، أنه يعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية بشكل جيد.الجهاز المناعيمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه يلعب دورا هاما في تعزيز عمل الجهاز المناعي، وتقويته لمكافحة الأمراض المعدية والفيروسات التي تهاجم أجسامنا من وقت لآخر.مصدر جيد للكالسيوماللبن الرائب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، لذلك فهو الأفضل للعظام وأيضا للأسنان، كما أنه يحمي من الإصابة بهشاشة العظام.أعراض الإصابة بمرض السكري.. أبرزها تأخر تجلط الدمفي خطوات بسيطة.. طريقة عمل مربى التيندعم الجهاز المناعيملعقة واحدة كبيرة من اللبن الرائب كل يوم يساعد على تعزيز جهاز المناعة فالبكتيريا الجيدة الموجودة في اللبن الرائب تساعد على ذلك.للأسنانمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه جيد لأسنانك، لأنه يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم والفوسفور، كما أن هذا العنصر الأخر هو أيضا جيد للعظام، كما أنه يمنع الأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصلانقاص الوزنمن فوائد اللبن الرائب؛ أنه يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم؛ هذا العنصر يمنع جسمك من ضخ المزيد من الكورتيزول مما يساعد في فقدان الوزن.التخلص من الإجهاديرتبط تناول اللبن الرائب بالجزء المسؤول عن العاطفة والألم والحد من الإجهاد بالدماغ، لذلك حاول تناوله خلال يومك المشحون بالأعمال والمسئوليات.داعم للطاقةإذا كان جسمك يفتقر إلى الطاقة، فحاول تناول ملعقة من اللبن الرائب كل يوم، فسيعزز حواسك، وفي الوقت نفسه يرطب جسمك ويعمل كمضاد للسموم.غذاء للقلباللبن الرائب هو غذاء القلب ويفعل العجائب لهذا الجهاز الحساس، عندما تتناوله كل يوم، فهو يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تضخم الشرايين.