الطريقة الصحيحة لتخزين البامية في الفريزر



تخزين البامية في الفريزر تخزين البامية في الفريزر





تعتبر البامية من الخضار الموسميّة التي يُفضّل الكثيرون تفريزها لتناولها فيما بعد في الفصول المختلفة، فيمكن حفظ البامية بطريقة التجميد في الفريزر لمدة تصل إلى أربعة عشر شهرًا من خلال اتباع بعض الخطوات التي تساعد في تخزينها بطريقة مثالية لا تغير من طعمها عند الطهي.



طريقة تخزين البامية

١. اولا عليك اختيار قرون البامية الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 10 سنتميترات، وذلك لأنها تحافظ على شكلها طوال فترة التجميد.

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٢. يجب غسل البامية بالماء لإزالة الغبار، والأوساخ، وحشرة البق العالقة فيها، ثم تقطيع أقماع البامية باستخدام سكين، مع الحذر من قطع الجزء العلوي لقرون البامية بالكامل.٣. يجب عليك الإسراع في عملية إزالة أقماع البامية، لأنها إن بقيت دون سلق لنصف ساعة أو أكثر فسيتغير لونها.٤. وضع حوالي أربعة لترات من الماء في قدر من الماء، حتى يصل إلى ثلثي القدر تقريبًا، وتلك كمية مناسبة لسلق نصف كيلوغرام من البامية تقريبًا.٥. تجهيز وعاء كبير آخر مملوء بالماء البارد والثلج، وذلك لوضع قرون البامية بعد سلقها مباشرة. سلق قرون البامية الصغيرة في الماء المغلي لمدة ثلاث دقائق، والقرون الكبيرة لأربع دقائق، وذلك لقتل البكتيريا، والإنزيمات، ومنع تغيير لونها، وضمان حفظها لأطول فترة ممكنة.٦. بعد ذلك يتم تبريد قرون البامية المسلوقة في الماء البارد والثلج لمدة خمس دقائق، لمنعها من إكمال الطهي بالماء الساخن بعد انتشالها من السلق ووضع البامية في مصفاة لتجفيفها من الماء.طريقة تخزين البامية لأكثر من عام.. وبأكثر من وصفةفى الطاجن الفخار.. طريقة عمل البامية باللحمة٧. واخيرا يتم وضع البامية المسلوقة في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، مع ضرورة إزالة فقاعات الهواء لمنع جفاف البامية، والاحتفاظ بليونتها أثناء التجميد ثم وضع أكياس البامية في الفريزر.