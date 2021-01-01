طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ باحترافية والنتيجة مضمونة



طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ



الشيش طاووق بالفراخ من الأكلات التي يفضلها الكثيرين، خاصة الاطفال الصغار، ولكن الكثيرين يفضلون شراء الشيش طاووق بالفراخ، من الخارج جاهزا؛ لطعمه المميز، وخلطته التي لا تجيد عملها الكثير من الأمهات والزوجات، فدائما الأكلات الجاهزة لها طعما مميزا يختلف عن عملها في البيت.







وتؤكد الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، أنه يمكن لأي ست بيت أن تجيد طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ، بكل سهولة، وبطريقة احترافية، مثل المحلات، وبخطوات بسيطة وسهلة، بدلا من شرائه جاهزا من الخارج، وعدم التأكد من سلامته وسلامة مكوناته، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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سر عمل الشيش طاووق بالفراخ زي المحلاتمكونات عمل الشيش طاووق بالفراخ:كيلو أوراك دجاج مخليةكوب لبن رايبعصير ليمونزيت زيتونملحفلفلثوم مفرومزنجبيلمسطردةفلفل اخضر او الوانبصل قطعبابريكاطريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ:توضع قطع الدجاج فى طبق عميق ويضاف عليها الملح والفلفل والمسترده واللبن رايب وعصير الليمون، وزيت زيتون والثوم ونخلطهم سويا.تترك فى التتبيله على الاقل لمدة ساعتين فى الثلاجة.يتبل قطع البصل والفلفل بالملح والفلفل وباقي التوابل الموجودة بالمقادير.ثم توضع قطع الدجاج في أسياخ الشيش طاووق مع الفلفل والبصل وتكرر العملية.ثم توضع الأسياخ على الشواية وتقلب على الجهة الاخرى حتى تأخذ لون الشواء.وتقدم مع بطاطس ودچز والطحينة والتومية والكاتشب.طريقة عمل الخبز:وليتناول أفراد أسرتك الشيش طاووق زي الجاهز، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل خبز الصاج، فهو الأفضل مع الشيش طاووق بالفراخ.مكونات الخبز:٢ كوب دقيقملعقة كبيرة زيت ذرةذرة ملحنصف ملعقة صغيرة سكرملعقة صغيرة ونصف خميرةحوالى كوب ماء دافئ للعجنطريقة عمل الخبز:نضع الخميرة على السكر وقليل من المياه الدافئة حتى حتى يتم تفاعل الخميرة مع بعضها.نضيفها على باقى المكونات ونعجنها لمدة ٥ دقائق على الأقل وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة.يتم تقطيعها إلى كرات وتترك لمدة نصف ساعة أخرى.يشغل الفرن على اعلى درجة حرارة قبل البدء بفرد العجينة.تفرد كرات العجين طوليا بحيث يكون شكل الرغيف مفرود بيضاوي.وبعد الانتهاء من فردها توضع قطع الخبز في صاج الفرن ويتم خبزها ويمكن تشغيل الشواية ويخبز لمدة دقيقتين تقريبا.