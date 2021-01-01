

نصائح منزلية نصائح منزلية





من المؤكد أن توفير وقتك وجهدك في المطبخ والأعمال المنزلية حلم من أحلامك، فمعظم ستات البيوت تشكو من عدم قدرتها على تنظيم يومها ووقتها، وأن الأعمال المنزلية تحتل كل الوقت، وتسحب طاقتها وجهدها، لتصبح في نهاية اليوم مجهدة، ولذلك يحاول خبراء الاقتصاد المنزلي تقديم نصائح منزلية تساعد الستات الوقت والجهد.



وتقدم دكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي مجموعة نصائح منزلية تساعدك في توفير وقتك وجهدك، وتساعدك في تدبير شؤون مطبخك بكل سهولة، ودون ملل.

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قائمة الطعاممن أكثر المشاكل البيتية التي تقابلها الزوجة، مسألة تحضير وجبة الغداء، والسؤال المحير لكل ستات البيوت، "هناكل ايه النهاردة".وحتى لا تقعين في هذه الحيرة، اجعلي معكِ أجندة صغيرة للمطبخ، ولتحددي بها قائمة أسبوعية أو جدول بكل الاكلات التي يمكنك طهيها يوميا، ولتحرصي أن تتعلمي طهي كل الأكلات التي يحبها زوجك.وقبل أن ينتهي الأسبوع حددي قائمة جديدة، ولتراعي أن يكون هناك يوما للأسماك، ويوما لأكلة خفيفة وغير مكلفة؛ كالكشري أو المسقعة أو البصارة، حسب ما تفضلينه أنتي وزوجك، ولتجعلي الوجبات الجاهزة خيارك الأخير دائما.التحضير المسبقاحرصي أن تكوني مستعدة دائما لأي خطوة بشكل مسبق، فهذا سرا من أسرار الست الشاطرة، فـ"التحضير" هو المفتاح السحري للبراعة في كل شيء في البيت.قبل البدء في إعداد الطعام، يجب تجهيز وتحضير كل الأغراض، كالأواني التي ستطهين فيها، ولتنظفي الخضروات وتقطعينها حسب حاجتك.وعند الإعداد لعزومة، يجب التحضير لها قبل موعدها بعدة أيام، ولتجعلي الورقة والقلم ملازمين لكِ في كل خطواتك.التخزيناحرصي دائما على تخزين كل ما تحتاجينه من الخضار والتوابل والفواكه، وكل مستلزمات البيت، ولتعدي قوائم بكل ما تحتاجينه، وما قد قرب على الانتهاء بشكل دائم، حتى تفاجأ عند تحضيرك لأي وجبة بانتهاء أحد مكوناتها، فهذا سرا هاما من أسرار ست البيت الشاطرة.تنظيم مطبخككلما كان المطبخ منظما يدعو للبهجة والتفاؤل، كلما كانت ست البيت مبتهجة مقبلة على الحياة، لذلك احرصي أن يكون دائما نظيفا ومرتبا.تعلم الجديديجب الحرص الدائم على تعلم الجديد، سواء أكلات جديدة، أو أصناف من الحلويات المختلفة.وكذلك تعلم طرق الاعتناء بالبيت وتنظيفه وتنظيمه وتغيير ديكوراته، ويمكن الاستعانة بالإنترنت، وقنوات الفيديو التي تمتلئ بكل ما هو جديد.