سعراته الحرارية قليلة.. فوائد الباذنجان تدفعك لتناوله يوميا



فوائد الباذنجان تدفعك لتناوله فوائد الباذنجان تدفعك لتناوله

الباذنجان من الخضراوات المميزة التى يعشقها المصريون كثيرا، وهو معروف بقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، وعادة يتم تناوله مقلى وتخشى بعض متبعات الدايت تناوله خوفا من سعراته العالية.



txtطريقة عمل سلطة الباذنجان والقرع بالخضار

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن الباذنجان غنى بالعناصر الغذائية المهمة التى تدفعنا إلى تناوله، كنا أنه قليل السعرات الحرارية ولا يفسد الريجيم بشرط أن يقدم بالطرق الصحية.



فوائد الباذنجان

وأضاف “حلمى”، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الباذنجان يوميا، منها:-

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- مهم فى فترات الريجيم لأن سعراته الحرارية قليلة، هذا غير أنه غني بالألياف التي تتحرك داخل جهازنا الهضمي ببطء، ما يجعلنا نشعر بالشبع لفترات طويلة.- مفيد لمرضى السكر لأنه قليل السعرات الحرارية ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على المركبات الفينولية التى تحافظ على مستوى السكر في الدم ومن أقوى مضادات الأكسدة والإلتهابات.- مهم لمرضى الضغط لأنه يحتوي على مادة الاسيتيل كولين التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.- يحتوي على مضادات الأكسدة وبالتالى يساعد فى مقاومة شيخوخة والسمنة وأمراض المناعة والسرطان.- بحتوى علة فيتامين B 1،2،3،4،5،6 كما يحتوى على فيتامين أ، ج، ه، ك، وأيضا يحتوى على الأنيميا، الزنك، النحاس، الماغنسيوم، المنجنيز، سيلينيوم.-بحتوى على البوتاسيوم الذى يعزز صحة القلب، والكالسيوم الذى يقوى العظام.السعرات الحرارية فى الباذنجانوتابع، أن السعرات الحرارية في حبة الباذنجان المتوسطة بالطريقة الصحيةتحتوى على 35 سعر حرارى.ولعمل الباذنحلن المخلل بالطريقة الصحية.المكونات:-نصف كيلو باذنجان رفيع5 فلفل حار أو بارد حسب الرغبةملعقة زيت عباد شمسللتتبيلة:خمس فصوص ثوم مفروم طازجشطة خضراء حارةحبة واحدة فلفل أحمر روميرشة كمون وكسبرة جافةقليل من الملح صحيعصير ليمونةملعقة خلالطريقة:-- ندهن الفلفل والباذنجان بفرشاة زيت من جميع الجوانب.- بواسطة سكين نحدث فتحة طولية في الباذنجان والفلفل.- في صينية مانعة للالتصاق، أو علة ورق زبد ندخله فرن متوسط حتى تمام النضج.- نفرم كل مكونات التتبيله ونخلطها جيدا معا.- نحشي الباذنجان والفلفل فور خروجهم من الفرن.- ثم ندخلهم كيس حراري ونغلق عليه جيدا.-يقدم كطبق مقبلات مسموح حبة واحدة مع الوجبات.