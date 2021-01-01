كيف تتحكم في شهيتك خلال الشتاء؟ | فيديو

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كيف تتحكم في شهيتك



أعد برنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية أكسترا نيوز، تقريرا حول كيفية القدرة على التحكم في شهيتك خلال فصل الشتاء.

وكشف التقرير أنه يمكن التحكم في الشهية خلال فصل الشتاء من خلال تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات الأساسية، وكتابة قائمة للأنشطة الرياضية الشتوية التي يمكن القيام بها.
وأكد التقرير أن ممارسة الأنشطة الرياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء، وكذلك تحضير الأطعمة التي يرغب الشخص في تناولها بمقدار منخفض، ووضع الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بعيدا عنك.

وكان الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، كشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال شتاء هذا العام.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أنه وفقا للنماذج الموسمية أن يكون هذا الشتاء منخفض الحرارة وقد يتخلله موجات صقيع.

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شتاء 2019
ولفت إلى أن خلال شتاء 2019 عانت البلاد من طقس قارس البرودة وتخلله موجات صقيع وتسببت في مشكلات للمحاصيل الزراعية.

المصدر: أكسترا نيوز

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