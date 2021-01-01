أعد برنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية أكسترا نيوز، تقريرا حول كيفية القدرة على التحكم في شهيتك خلال فصل الشتاء.
وكشف التقرير أنه يمكن التحكم في الشهية خلال فصل الشتاء من خلال تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات الأساسية، وكتابة قائمة للأنشطة الرياضية الشتوية التي يمكن القيام بها.
وأكد التقرير أن ممارسة الأنشطة الرياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية خلال فصل الشتاء، وكذلك تحضير الأطعمة التي يرغب الشخص في تناولها بمقدار منخفض، ووضع الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بعيدا عنك.
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التعليقات على كيف تتحكم في شهيتك خلال الشتاء؟ | فيديو
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