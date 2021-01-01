طرق التخلص من حساسية الجلد والهرش



حساسية الجلد والهرش حساسية الجلد والهرش



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يتعرض الكثير من الأشخاص إلى حالات الحساسية الشديدة والهرش الكثير نتيجة الي العديد من الأسباب التي من أهمها الاستخدام الخاطئ لبعض الكريمات ومُستحضرات التجميل، الإصابة بالحساسية الزائدة للجلد للعديد من الأمور، تناول بعض الأطعمة التي تُساعد على تهيج الجلد دون معرفة ذلك، إرتداء بعض الملابس الغير قطنية التي تُساعد على تهيج الجلد ايضًا وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يُنصح بالاعتماد عليها للتخلص بشكل نهائي من الحساسية المُفرطة أو الهرش:





ـ نصائح للتخلص من حساسية الجلد المُفرطة:

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١ـ تجنب حك الجلد أو خدشه وبخاصة أجزاء الجلد التي يظهر عليها الطفح الجلدي.٢ـ الحفاظ على تقليم الأظافر ويفضل تقليمها على نحو مستمر.٣ـ ارتداء القفازات قبل النوم وخاصة إذا كان الشخص يلاحظ أنه يعاني من الخدش أو الحكة ليلًا.٤ـ ترطيب الجلد وذلك بما معدله مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، وذلك باستخدام المرطبات كالفازلين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المرطبات المستخدمة يجب أن تكون خالية من الكحول، والعطور، والأصباغ، وأي مواد كيميائية قد تسبب تهيج الجلد.٥ـ الاستحمام بغسول جسم مناسب وذلك باختيار المنظفات غير العطرية وغير المحتوية على الروائح والمواد الكيميائية المهيجة بدلًا من الصابون العادي المعطر، ويفضل الاستحمام بالماء الفاتر ولمدة زمنية مناسبة، كما ينصح بتطبيق كريمات الترطيب على الجلد مباشرة فور الانتهاء من الاستحمام، وذلك لإبقاء الجلد رطبا قدر الإمكان.٦ـ تجنب تقشير الجلد أو تجفيفه بشدة.٧ـ استخدام أجهزة الترطيب المنزلي.٨ـ تجنب المواد المهيجة أو المسببة للحساسية.٩ـ غسل اليدين وتجفيفهما جيدا وبلطف.استخدام المرطبات بشكل مستمر، تقليم الأظافر، لتجنب الخدوش، ارتداء القفازات، تغطية المنطقة المتأثرة بضمادة، الاستحمام بالماء الدافئ، تطبيق الكمادات الباردة والرطبة لمدة ربع إلى نصف الساعة يوميا بشكل متكرر، استخدام الغسول المُضاد للحكّة: واستخدام الكريمات أيضًا على المنطقة المُتأثرة بالتهاب الجلد التماسي، وتتوفر أنواع لا تستلزم وصفة طبية لصرفها تحتوي على ما نسبته 1% أو أكثر من الهيدروكوتيزون، ومن الجدير ذكره أنّ ذلك يُساهم في تخفيف الحكّة بشكلٍ مؤقت.