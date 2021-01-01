علاج التهاب الشعب الهوائية بالأعشاب الطبيعية



علاج التهاب الشعب الهوائية علاج التهاب الشعب الهوائية



التهاب الشعب الهوائية أصبح شكوى عامة عند الكثيرين، كبارا كانوا أو صغار، فالجميع يشكو هذه الأيام من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وكورونا، وكل هذه الفيروسات تصيب الرئتين بالتهاب الشعب الهوائية، ولذلك أصبح الجميع يبحث عن علاج التهاب الشعب الهوائية، وبشكل سريع؛ نظرا لما تسببه من متاعب وآلام بالصدر والجهاز التنفسي بأكمله.



أعراض التهاب الشعب الهوائية



قالت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إنه لابد في البداية من التعرف على أعراض التهاب الشعب الهوائية، وهي عديدة، ويمكن اكتشافها بسهولة، والتي تتمثل في السعال والشعور بالتعب، ووجود ألم بالصدر، وآلام العضلات، وضيق في التنفس.

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علاج التهاب الشعب الهوائية من الطبيعةوأكدت الدكتورة مروة أنه يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية من خلال اللجوء للطبيعة، وما تقدمه من مواد عديدة لها فاعلية مذهلة.وقدمت علاج التهاب الشعب الهوائية بالاعشاب وبالوصفات الطبيعية، دون اللجوء للأدوية.عصير الليمونيعد عصير الليمون أفضل علاج للشعب الهوائية الفعالة، كما أنه يساعد في التخلص من المخاط.الثوميعمل الثوم كمضاد حيوي قوي، كما أنه يعمل كمضاد للفيروسات، لذلك فهو من العلاجات الجيدة للتخلص من التهاب الشعب الهوائية.ويمكن غلي عدة فصوص من الثوم، وتناولها مع اللبن قبل النوم.الزنجبيليعد الزنجبيل علاجا طبيعيا فعالا للتخلص من التهاب الشعب الهوائية، ويساعد كثيرا في علاج البرد، ويعزز الجهاز المناعي.ويفضل تناوله كمشروب ساخن، مع إضافة العسل بدلا من السكر، ويشرب مرتين كل يوم.الخردليمكن أن يساعد أيضا في علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية، فقط يتم تناوله عدة مرات في الأسبوع.الزعترهذا العشب مقاوم لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي، فهو مهدئ يعمل على استرخاء عضلات القصبة الهوائية، وتقليل الالتهاب، وعلاج الكحه سريعا.ويمكنك تحضير مشروب الزعتر من خلال نقع ملعقتين من أوراق الزعتر المسحوقة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويفضل إضافة العسل والليمون لمزيد من الفائدة والتهدئة للسعال.زيت الأوكالبتوسيساعد زيت الأوكالبتوس في تهدئة الشعب الهوائية، كما أنه مضاد للجراثيم.ويغلي بعض الماء وتضاف إليه بعض قطرات من هذا الزيت، ويتم استنشاق الأبخرة المتصاعدة من خلال تغطية نفسك بقطعة قماش أو منشفة.البابونجيتكون مشروب البابونج من زهور البابونج، وهو يشفي من السعال والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم، إلى جانب أنه يعالج من حالات الأرق، كما أنه مهدئ خفيف، ويُحسّن عملية الهضم.