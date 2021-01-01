قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نوة "المكنسة" استمرت 4 أيام، وفي اليوم الأخير حدث مشكلة كبيرة وظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار الأيام الماضية.
وأوضح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المحافظة مستعدة لموسم الشتاء منذ 4 أشهر، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية أدت إلى غزارة الأمطار وارتفاع الأمواج في الإسكندرية بشكل غير عادي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محافظ الإسكندرية: الأمواج ارتفعت إلى 5 أمتار ونقلت الرمال للكورنيش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق