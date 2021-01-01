محافظ الإسكندرية: الأمواج ارتفعت إلى 5 أمتار ونقلت الرمال للكورنيش



الأمواج ارتفعت إلى 5 أمتار الأمواج ارتفعت إلى 5 أمتار





قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نوة "المكنسة" استمرت 4 أيام، وفي اليوم الأخير حدث مشكلة كبيرة وظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار الأيام الماضية.



وأوضح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المحافظة مستعدة لموسم الشتاء منذ 4 أشهر، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية أدت إلى غزارة الأمطار وارتفاع الأمواج في الإسكندرية بشكل غير عادي.

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وأضاف أن ارتفاع الأمواج وصل من 3 أمتار إلى 5 أمتار ببعض المناطق، وسرعة الرياح 5 كيلو متر في الساعة، مشيرًا أن الأمواج يتسبب في نقل مياه مصحوبة برمال ثقيل الكورنيش، وهو ما يسبب إيقاف حركة الكورنيش لإزالة الرمال.