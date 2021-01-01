بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والمواعيد



الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.



وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.



وقال «عبدالغفار» إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.



وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».



ولفت «عبدالغفار» إلى أن مصر نفذت حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال فبراير ومارس من هذا العام، نظرا للوضع الوبائي العالمي لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميا، وحفاظا على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أراضيها من الإصابة بهذا المرض ضمن آليات تحقيق الهدف القومي الذي يتمثل في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



ونوه إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006؛ حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

