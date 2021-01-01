كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوى العامة على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجارى، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار تجميع الإحصاء النهائى لطلاب المرحلة الثانوية العامة "انتظام وخدمات ومنازل".
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، من الإدارات التعليمية سرعة الانتهاء من قبول طلاب المنازل للصف الأول الثانوى العام وتسجيل بيانات هؤلاء الطلاب على موقع الوزارة فى موعد أقصاه الخميس 12 ديسمبر الجارى.
الجدير بالذكر أن نظام المنازل يكون الطالب مقيدا بالمدارس ويدرس مناهجها وموادها الدراسية، لكنه غير ملتزم بالحضور إلا في الامتحانات وبعد مرحلة الدراسة الثانوية تكون أمامه الفرصة للالتحاق بالجامعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "التعليم" تحدد الخميس المقبل آخر موعد لقبول طلاب الثانوى العام بنظام المنازل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق