رائد فضاء روسي يلتقط صورة "غامضة" لمصر

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صورة الخبر: صورة مذهلة لمصر من الفضاء الكوني
صورة مذهلة لمصر من الفضاء الكوني

التقط رائد الفضاء الروسي، أنتون شكابليروف، صورة مذهلة لمصر من الفضاء الكوني، وصفها بالدولة الغامضة التي تحتوي على العديد من الأسرار.

وقال رائد الفضاء الروسي عبر صفحته على موقع "إنستغرام" واصفا مصر من الفضاء: "واحدة من أكثر الدول غموضا حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة مجتمعة، مع منتجعات النخبة والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".

وتابع: "إنه لأمر مدهش أن أهل الصحراء اللامتناهية كانوا قادرين ليس فقط على بناء أعظم الأهرامات، ولكن أيضًا قدموا للعالم الورق والكتابة والمفاهيم الأولى للجراحة".

وأشار إلى أن "عالم مصر القديمة موجود منذ فترة طويلة، حتى أكثر بكثير من العديد من الحضارات الأخرى في الماضي. وتمكن المصريون القدماء من تحقيق الكثير من الاكتشافات التي لا تزال تجعل العلماء يهزون أكتافهم، ولا يفهمون كيف يكون هذا ممكنا".

المصدر: RT

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