شهدت جامعة أسيوط، في مصر واقعة غريبة من نوعها بعدما اعتدت طالبة على أستاذ جامعي بـ"سلاح أبيض" داخل قاعة المحاضرات.
شاهد.. طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذا جامعيا بسلاح أبيض داخل قاعة المحاضرات
إقرأ المزيد
وأحالت كلية الآداب جامعة أسيوط، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الفلسفة إلى الفحص الطبي النفسي بعد محاولتها الاعتداء بسلاح أبيض على عضو هيئة تدريس بالكلية أثناء إلقائه محاضرة.
وقال الدكتور مجدي عبدالجواد علوان، عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة؛ مشيرًا إلى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذا جامعيا بجامعة أسيوط بسلاح أبيض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق