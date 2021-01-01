تعرف على الدول التي أعلنت وصول "أوميكرون" إلى أراضيها

وصل متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العاليمة على أنه "مصدر للقلق"، إلى عدد كبير من الدول، بعد مرور أسبوع واحد فقط عن اكتشاف أول حالة إصابة به.
تعرف على الدول التي أعلنت وصول رسوم "صادمة" لـ"أوميكرون" ومتغيرات "كوفيد-19" الأخرى تكشف سبب قلق العلماء بشأن المتحور الجديد
وجمهورية جنوب إفريقيا التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيلها أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" سجلت حتى اليوم 77 حالة بالمتغير الجديد. أما الدولتان العربيتان اللتان سجلتا إصابات بالمتحور فهما السعودية والإمارات (إصابة واحدة في كل دولة).
وبينما أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بـ"أوميكرون" لمواطن كان في زيارة إلى الدوحة، فإن قطر لم تعلن حتى الساعة تسجيل إصابات بالمتحور.
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