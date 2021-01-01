مسلح يحدث هلعا أمام مقر الأمم المتحدة.. والشرطة تطوق المكان- فيديو

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مسلح يحدث هلعا أمام مقر الأمم المتحدة

سارعت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الخميس، إلى تطويق مبنى منظمة الأمم المتحدة، بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل مسدسا أمام الباب الرئيسي للمقر.

وطلب جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة من جميع الموجودين في المبنى أن يبقوا في أماكنهم، نظرا إلى تحرك مسلح خارج المبنى.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الشخص المسلح يضع البندقية صوب فمه، فيما تقوم شرطة المدينة بالتفاوض معه.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مصادر أميركية، أن شرطة نيويورك تلقت اتصالا بشأن الرجل المسلح، قبل الساعة الحادية عشرة صباحا.

في غضون ذلك، لم ترد أخبار عن دوافع إقدام المسلح على إطلاق تهديداته أمام باب منظمة الأمم المتحدة، فيما لم تصدر الشرطة بيانا تفصيليا بعد.

وتتخذ منظمة الأمم المتحدة من المبنى الموجود في منطقة مانهاتن بنيويورك منذ اكتمال إنشائه في سنة 1951.

https://twitter.com/i/status/1466440840897777682

المصدر: skynewsarabia

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