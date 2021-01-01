سارعت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، الخميس، إلى تطويق مبنى منظمة الأمم المتحدة، بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل مسدسا أمام الباب الرئيسي للمقر.
وطلب جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة من جميع الموجودين في المبنى أن يبقوا في أماكنهم، نظرا إلى تحرك مسلح خارج المبنى.
وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الشخص المسلح يضع البندقية صوب فمه، فيما تقوم شرطة المدينة بالتفاوض معه.
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التعليقات على مسلح يحدث هلعا أمام مقر الأمم المتحدة.. والشرطة تطوق المكان- فيديو
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