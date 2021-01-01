نشر الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، صورة على "تويتر" حاول من خلالها التعليق بطريقة طريفة على تنحي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي عن منصبه.
ويظهر في القسم الأول من الصورة المنشورة، يوسف ستالين بوجه باراغ أغراول، وبجانبه، نيكولاي يجوف مسؤول الشرطة السرية في حقبة ستالين وقد استبدل وجه يجوف بوجه جاك دورسي، أما في القسم السفلي من الصورة فيختفي دورسي من اللقطة، في إشارة لتنحيه عن منصبه.
وكان جاك دروسي الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة "تويتر" قد أعلن رسميا يوم الاثنين الماضي تنحيه عن منصبه في الشركة، وقررت "تويتر" أن يتولى هذه المنصب، باراغ أغراول الذي كان كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها.
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التعليقات على إيلون موسك يعلق بطريقة طريفة على تنحي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" (صورة)
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