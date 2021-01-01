

Simplex تخطط لتصدير ماكينات التحكم الرقمي CNC للأسواق العربية والأفريقية Simplex تخطط لتصدير ماكينات التحكم الرقمي CNC للأسواق العربية والأفريقية

تستهدف شركة Simplex للحلول الصناعية والبرمجيات، التوسع في تصدير ماكينات التحكم الرقمي CNC إلى ١٣ دوله عربية وأفريقية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.



قال أحمد شعبان، الرئيس التنفيذى للشركة، إن Simplex تخطط لزيادة معدلات الإنتاج من ماكينات التحكم الرقمي CNC وذلك من من خلال إنشاء مصنع جديد على مساحة ٥ ألاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والعمل على التصدير للدول المجاورة.



وأضاف على هامش الدائرة المستديرة التي نظمتها الشركة، أن simplex تستهدف التوسع في الدول الخارجية المدرجة ضمن الاتفاقيات الدولية مع مصر وذلك في ضوء الاستفادة من اللوائح والبنود الجمركية التى تنص على إعفاء المنتجات المصرية من تحصيل الرسوم الجمركية والسماح بدخولها، موضحا أن Simlpex تستهدف فتح عدد من الأسواق التصديرة بما يقرب من ١٥ دولة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

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وأشار إلى أن Smilpex تستهدف التركيز على المشروعات التصديرية لماكينات التحكم الرقمى CNC المنتجة محليًا بما يتراوح بين ٣٥ إلى ٤٠% من إجمالى الطاقة الإنتاجية بالمصنع خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن الشركة أبدت عن رغبتها في التوسع خارجيًا خاصة في ظل تزايد حجم التنافسية للترويج عن المنتجات المحلية الصنع داخل الأسواق الخارجية؛ وذلك نظرًا لتراجع أسعارها مقارنة بمثيلاتها المستوردة من الصين التى تستورد بتكاليف مرتفعة.وأكد أن الشركة تحرص أيضًا على منح الدورات التدريبية للفنيين والعاملين على تشغيل ماكينات التحكم الرقمي CNC بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني وخدمات الصيانات للعملاء سواء داخل السوق المحلية محليًا أو خارجيًا وذلك عن طريق اعتماد بعض الموزعيين المعتمدين في مختلف الاسواق الخارجية.تابع شعبان:”الدول الأفريقية تعد إحدى الأسواق الواعدة أمام المصنعين المحليين فى تسويق ماكينات التحكم الرقمي في ظل حجم الطلب المتزايد على تلك المعدات الت قد وصل إلى ٢,٢ مليار دولار خلال العام الماضى”.وأضاف أن الشركة تسعى لتوطين صناعة ماكينات التحكم الرقمي CNC من خلال التعاون المشترك أيضًا مع بعض الهيئات والمؤسسات الصناعية الكبرى في ضوء التوسع في مشروعات التصنيع المحلي وامكانيه خلق فرص تصديرية جديدة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع “الهيئة العربية للتصنيع” خلال الفترة الماضية بهدف استغلال خطوط إنتاجها والعمل على تصنيع بعض المعدات التى يتم من خلالها توريدها للسوق المحلية والتصدير للخارج.تأسست شركة Smilpex للحلول الصناعية والبرمجيات» في عام ٢٠١٤، التى تخصصت في صناعة ماكينات التحكم الرقمى CNC، وتنتج أربعة أنواع من الماكينات (راوتر الأخشاب، وراوتر الرخام، وبلازما، وميلينج)، كما تعد مصنع الماكينات المعتمد الوحيد فى الشرق الأوسط لشركة شنايدر إليكتريك.