يستعد رائدا فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، للسير في الفضاء، الخميس، لإصلاح هوائي معطوب بالمحطة الفضائية الدولية، بعد تأجيل المهمة 48 ساعة بسبب إنذار من حطام اتضح فيما بعد أن لا خوف منه.
ويعتزم تلفزيون ناسا بث المهمة التي تستغرق 6 ساعات ونصف الساعة، مباشرة. ومن المقرر أن تبدأ المهمة الساعة 1210 بتوقيت غرينيتش، بخروج الرائدين توماس مارشبيرن، وكايلا بارون من فتحة بالمحطة المدارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
والمهمة هي خامس مرة يخرج فيها مارشبيرن (61 عاما)، وهو طبيب، للسير في الفضاء الخارجي، وأول مرة بالنسبة لبارون (34 عاما)، الضابطة بإحدى غواصات البحرية الأميركية والمهندسة النووية، في أول رحلة لها في الفضاء.
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التعليقات على بعد تأجيل.. رائدان يتأهبان "للخروج إلى الفضاء"
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