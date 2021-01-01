

هواوي ستقوم ببيع تصميمات هواتفها لشركات آخرى هواوي ستقوم ببيع تصميمات هواتفها لشركات آخرى

في محاولة جديدة لإنقاذ قسم الهواتف الذكية في الشركة هواوي ستقوم بتصميم بعض الهواتف الذكية لكي يتم بيعها من قبل شركات آخرى وهذه الشركات هما مجموعات صينية وهما PTAC و TD Tech.



هذه الشركات كذلك ستستطيع شراء بعض المكونات من الشركات الأمريكية التي لا تستطيع هواوي شرائها بسبب الحظر وستقوم هواوي بتصنيع الهواتف لهم بعد شراء هذه المكونات وستقوم هذه الشركات ببيع الهواتف بعد ذلك.



التقرير الذي ظهر اليوم يقول أن هواوي بدأت بالفعل في إعادة تصميم بعض هواتفها الرائدة وسيتم إستخدام معالجات كوالكوم وميدياتيك في هذه الهواتف بدلاً من معالجات Kirin وسيتم بيعهم مجدداً وهذه الخطوة بجانب خطوة توفير التصميمات الخاصة بها لشركات آخرى ستتمكن الشركة من بيع 30 مليون هاتف ذكي مع نهاية العام القادم.