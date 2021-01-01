

أوبو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف Reno 7 بمعالج ميدياتيك 1200-Max وشحن 65 وات أوبو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف Reno 7 بمعالج ميدياتيك 1200-Max وشحن 65 وات

أعلنت شركة أوبو بالأمس عن ثلاث هواتف جديدة وهما Reno 7 و Reno 7 Pro و Reno 7 SE وتم الكشف عنهم في الصين على أن يتم إطلاقهم عالمياً بداية العام القادم.



الهاتف الأقوى في السلسلة بالطبع هو Reno 7 Pro ويأتي بشاشة OLED بقياس 6.55 بوصة بدقة 1080x2400 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج ميدياتيك 1200-MAX ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.



يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 والثانية macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة واسعة الزاوية 119 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 ولكن غير معروف ودقتها وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2.

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الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 65 وات ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 12 وسيتوفر للبيع في الصين بسعر يبدأ من 625 دولار.أما هاتف Reno 7 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.43 بوصة بدقة 1080x2400 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج Snapdragon 778G ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.7 والثانية macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة واسعة الزاوية 120 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 60 وات ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 12 وسيتوفر للبيع في الصين بسعر يبدأ من 425 دولار.وهاتف Reno 7 SE يأتي بشاشة OLED بقياس 6.43 بوصة بدقة 1080x2400 ومعدل تحديث 90Hz ومعالج ميدياتيك Dimensity 900 ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.7 والثانية macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة ColorOS 12 وسيتوفر للبيع في الصين بسعر يبدأ من 345 دولار.