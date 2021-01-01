

أونر تعلن رسمياً عن هاتفي Honor 60 و Honor 60 Pro بمعالج SD778G+ وشاشة 120Hz أونر تعلن رسمياً عن هاتفي Honor 60 و Honor 60 Pro بمعالج SD778G+ وشاشة 120Hz

أعلنت أونر اليوم عن هاتفي Honor 60 و Honor 60 Pro ويأتي كلا الهاتفين بخدمات جوجل حيث أنفصلت أونر عن شركة هواوي مما سمح لها بالتعاون مع الشركات الأمريكية.



هاتف Honor 60 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة منحنية من على الجانبين ودقتها 2340x1080 ومعدل تحديث 120Hz ومعالج Snapdragon 778G ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.



يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.9 والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

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الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة Magic UI 5.0 والهاتف متوفر حالياً للطلب المسبق في الصين بسعر يبدأ من 425 دولار.أما هاتف Honor 60 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة منحنية من الأربع جوانب ودقتها 2652x1080 ومعدل تحديث 120Hz ومعالج Snapdragon 778G+ ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.9 والثانية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4.الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة Magic UI 5.0 والهاتف متوفر حالياً للطلب المسبق في الصين بسعر يبدأ من 580 دولار.