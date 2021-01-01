

كوالكوم تعلن رسمياً عن معالجها الرائد الجديد Snapdragon 8 Gen 1 كوالكوم تعلن رسمياً عن معالجها الرائد الجديد Snapdragon 8 Gen 1

أعلنت كوالكوم اليوم عن معالجها الرائد الجديد Snapdragon 8 Gen 1 والذي سنراه في العديد من الهواتف الرائدة التي سيتم إطلاقها العام القادم وكما هو واضح قررت كوالكوم تغيير اسماء المعالجات الخاصة بها وكما ذكرت الشركة من قبل وذلك لجعل الأمور بسيطة بشكل أكبر على المستخدم.



كوالكوم تقول أن أداء المعالج سيكون أفضل بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق وإستهلاك الطاقة سيكون أقل بنسبة 30% والمعالج الرسومي أداءه سيكون أفضل بنسبة 30% وإستهلاكه للطاقة أقل بنسبة 25% وكذلك المعالج أفضل في مهام الذكاء الإصطناعي أربع مرات من الجيل السابق.



معالج Snapdragon 8 Gen 1 مصنوع بدقة 4 نانومتر وهو ثماني أنوية منهم نواة Cortex-X2 وهي مخصصة للمهام الكبيرة وتعمل بتردد 3.0GHz وثلاث أنوية للمهام المتوسطة وهما Cortex A710 يعملوا بتردد 2.5GHz وأربع أنوية للمهام الصغيرة ولتوفير الطاقة وهما Cortex A510 ويعملوا بتردد 1.8GHz.

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كوالكوم كذلك كشفت أن شريحة معالجة الصور الجديدة في المعالج ستجعله يلتقط بيانات من الكاميرات أكبر 4000 مرة من الجيل السابق وكذلك سيساعد في تحسن إلتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة.