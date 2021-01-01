

مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark 8P مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark 8P

بعد شهر واحد، من الإعلان عن الهاتف Spark 8، قامت شركة تكنو، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أفضل من نفس السلسلة، تحت مسمى Tecno Spark 8P، حيث تم ترقية المعالج، والكاميرات الخلفية، وأيضا تم تزويد جودة الشاشة، بالإضافة إلى العديد من المميزات، والمواصفات الأخرى، التي سنتعرف عليها في هذا المقال، الذي يتضمن، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 8P.



مواصفات الهاتف Spark 8P

تم الإعلان عن هذا الهاتف، يوم 13 أكتوبر، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، كما أنها تحتوي على ثقب، بشكل النوتش في الجزء العلوي، لاحتواء كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Tecno Spark 8P، يحتوي أيضا على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، عبارة عن مستشعر VGA، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها على فلاش LED رباعي، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الهاتف Tecno Spark 8P، يصل بالمعالج Mediatek Helio G70، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويصل أيضا بمعالج الرسوميات، Mali-G52 2EEMC2، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم HIOS 7.6، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف من تكنو، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، ولا تدعم الشحن السريع، ولكن علبة الشراء ستتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط، وسيتم شحن البطارية، من خلال منفذ microUSB 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يمكن تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري microSD في نفس الوقت، ومستشعر بصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، بالإضافة إلى أن الهاتف، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، ولكنه لا يدعم خاصية NFC، ولا يوجد بديل لها.سعر الهاتف Tecno Spark 8Pلم يتم الكشف عن، سعر الهاتف Tecno Spark 8P، حتى الآن، وتم التأكيد على أن الهاتف، سيتم إطلاقه بشكل رسمي، قبل نهاية العام الجاري 2021.