مواصفات وأسعار هاتف Tecno Spark 8P

بعد شهر واحد، من الإعلان عن الهاتف Spark 8، قامت شركة تكنو، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أفضل من نفس السلسلة، تحت مسمى Tecno Spark 8P، حيث تم ترقية المعالج، والكاميرات الخلفية، وأيضا تم تزويد جودة الشاشة، بالإضافة إلى العديد من المميزات، والمواصفات الأخرى، التي سنتعرف عليها في هذا المقال، الذي يتضمن، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 8P.
مواصفات الهاتف Spark 8P
تم الإعلان عن هذا الهاتف، يوم 13 أكتوبر، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2408×1080 بكسل، كما أنها تحتوي على ثقب، بشكل النوتش في الجزء العلوي، لاحتواء كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Tecno Spark 8P، يحتوي أيضا على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، عبارة عن مستشعر VGA، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها على فلاش LED رباعي، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف Tecno Spark 8P، يصل بالمعالج Mediatek Helio G70، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويصل أيضا بمعالج الرسوميات، Mali-G52 2EEMC2، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم HIOS 7.6، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.
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