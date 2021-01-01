

10 آلاف جنيه زيادة على أسعار سيات تاراكو موديل 2022 10 آلاف جنيه زيادة على أسعار سيات تاراكو موديل 2022

رفعت شركة كيان ايجيبت الوكيل الحصري لعلامة سيات فى مصر، اسعار سيارة سيات تاراكو موديل 2022 زيادة 10 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.



وجاءت أسعار الفئة الأولى 565 ألف جنيه بدلاً من 555 ألفاً وصعدت الفئة الثانية إلى 615 آلاف بدلاً من 605 آلاف، والفئة الثالثة 670 ألفاً بدلاً من 660 ألفاً، بينما الفئة الرابعة 675 ألفاً بدلا من 685 ألفاً.



مواصفات سيات تاراكو موديل 2022

قد يعجبك أيضا...

وتأتي سيارة سيات تاراكو بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو ، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”، وتتسارع تراكو من 0-100 كم/الساعة في 9.4 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 199 كم/الساعة، و تحقق متوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر لكل 100 كم.وتضمنت السيارة مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة فى المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، وفرامل يد إلكترونية.وتحتوي سيات تاراكو على مجموعة من التجهيزات ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها ” مانع لتشغيل المحرك، ومثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، ومقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، وشاحن خلفي، وغيرها).