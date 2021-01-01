

BMW تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة (فيديو) BMW تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة (فيديو)

كشفت BMW عن سيارة XM Concept خلال معرض Art Basel في ميامي بيتش، مع تصميم فني مميز ، وهي نموذج لسيارة رياضية قوية.



وبحسب auto blog، تأتي السيارة بمحرك V8، ومحرك كهربائي يتمتعان بقوة 740 حصان، و عزم دوران 738 رطل من عزم الدوران، كما إنها أول سيارة كهربائية من قسم M.



فيما تتميز السيارة بشبكة أمامية كبيرة مضيئة تتخللها مصابيح LED بإضاءة قوية، ولأول مرة زودت السيارة بمصابيح LED مثبتة في السقف، ومصد أمامي بتصميم مختلف.

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بالإضافة إلى المقاعد الأمامية ذات المظهر الكلاسيكى، والمصنوعة من الجلد، والمقاعد الخلفية، بينما من المتوقع أن تدخل السيارة حيز الإنتاج خلال عام 2023