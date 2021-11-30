

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، على هبوط جماعي، مدفوعة بعمليات بيع موسعة من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وبعض من الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها عمليات شراء من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 721.6 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 101.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11318 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 28. 0%، بما يعادل 6.1 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2157.5، كما امتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة 38. 0%، بما يعادل 12 نقطة خسارة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3136.9 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 431.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 46.7 ألف صفقة بيع وشراء.

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ووصف محللون بالسوق تحركات مؤشرات البورصة بالعرضية خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الحادة لأسواق المال العالمية والخليجية، فضلًا عن عدم استقرار أسعار البترول التي تعد المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية، موضحين أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة الصعود من جديد، خاصة أن أغلبية أسهم السوق وصلت لمستويات مغرية للشراء- على حد وصفهم- الأمر الذي يجذب أنظار المؤسسات الكبرى نحو الدخول في السوق عند تلك المستويات.