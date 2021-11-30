ارتفعت أسعار الذهب بسبب تراجع عائدات السندات، وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1778.56 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 1780.60 دولار.
وقال سمير رجب صاحب أحد محلات الذهب الفترة الحالية الذهب في حالة عدم استقرار حيث وصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ إلى٨٩٧ جنيه وعيار ٢١الي ٧٨٥ جنيه وعيار ١٨ الي ٦٧٢ جنيه مشيرا إلى أن لا يمكن توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار للفترة القادمة.
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التعليقات على عيار 21 يرتفع لـ 785 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم ..
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