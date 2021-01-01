

هيونداي تكشف تفاصيل وأسعار كونا N موديل 2022 هيونداي تكشف تفاصيل وأسعار كونا N موديل 2022

تخطط هيونداي الكورية، أن تتوسع في تقديم الطرزات الرياضية التي تحمل شارة الـ N الرياضية ذات الأداء العالي والقدرة على المناورة على الطريق، فضمت لتشكيلة الـ إن طرازات الإلنترا السيدان ثم الكونا الكروس أوفر مؤخرًا.



وفقا لموقع "كار آن درايفر" المتخصص في السيارات، طرحت هيونداي كل مواصفات وأسعار طراز هيونداي كونا إن موديل 2022 الذي من المفترض أن يصل للوكلاء المعتمدين وصالات العرض خلال الأسبوع المقبل.



تبدأ أسعار هيونداي كونا N من 35,425 دولار وبالتالي هي أغلى من سيارة فولكس فاجن جولف GTI وأغلى أيضا من هيونداي فيلوستر N التي تبدأ بسعر 33,525.

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تعد هيونداي كونا إن من سيارات الكروس أوفر المدمجة بمحرك رباعي الأسطوانات ونظام تعليق محكم، نظام دفع أمامي، سعة 2 لتر بقوة 286 حصان وعزم دوران 289 رطل قدم قادرة على التسارع من نقطة الثبات وحتى 60 ميل في الساعة في غضون 5.5 ثانية، مع سرعة قصوى 149 ميل في الساعة، وتأتي مع علبة تروس أوتوماتيكية وناقل حركة ثنائي القابض بـ 8 سرعات ولا يوجد خيار المحرك اليدوي المتاح مع شقيقتها الرياضية.تأتي فئات تجهيز هيونداي Kona N بشكل قياسي مع شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة ونظام عادم متغير وعجلات مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات Pirelli P Zero الصيفية مع ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق . وهي متوفرة باللون Sonic Blue الجديد والحصري الخاص بشارة الـ إن.