تخطط هيونداي الكورية، أن تتوسع في تقديم الطرزات الرياضية التي تحمل شارة الـ N الرياضية ذات الأداء العالي والقدرة على المناورة على الطريق، فضمت لتشكيلة الـ إن طرازات الإلنترا السيدان ثم الكونا الكروس أوفر مؤخرًا.
وفقا لموقع "كار آن درايفر" المتخصص في السيارات، طرحت هيونداي كل مواصفات وأسعار طراز هيونداي كونا إن موديل 2022 الذي من المفترض أن يصل للوكلاء المعتمدين وصالات العرض خلال الأسبوع المقبل.
تبدأ أسعار هيونداي كونا N من 35,425 دولار وبالتالي هي أغلى من سيارة فولكس فاجن جولف GTI وأغلى أيضا من هيونداي فيلوستر N التي تبدأ بسعر 33,525.
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التعليقات على هيونداي تكشف تفاصيل وأسعار كونا N موديل 2022
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