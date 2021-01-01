

منافسة مرسيدس EQS.. بي ام دبليو تطرح صورًا تشويقية لـ i7 الكهربائية منافسة مرسيدس EQS.. بي ام دبليو تطرح صورًا تشويقية لـ i7 الكهربائية

كشفت بي إم دبليو البافارية عن صورًا تشويقية جديدة لطرازها i7 الصالون الكهربائية الجديدة، في تأكيد لإعلانها السابق السنة الماضية أنها تستعد لطرح الفئة السابعة من أسطولها بنسخ كهربائية.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تم التقاط الصور التشويقية والـ بي ام دبليو i7 تجري لفات اختبارية في مركز اختبار Arjeplog بالسويد، وهي من المتوقع أن تنافس بقوة مرسيدس EQS الكهربائية و لوسيد إير الكهربائية، وتأتي بنفس مجموعة نقل الحركة الخاصة بفئة ix.



وأكدت شركة BMW أن السيارة الكهربائية الجديدة i7 ستستخدم الجيل الخامس من نظام eDrive الموجود حاليًا في سيارة iX الكهربائية الـ SUV الفاخرة متعددة الاستخدامات.

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وسيتم بناؤها على نطاق واسع من خلال منصة CLAR المرنة متعددة الاستخدامات الخاصة بالشركة البافارية، والتي تستخدم بالفعل المنصة لبناء كل من iX وi4 الصالون الكهربائية، بالإضافة إلى موديلات الاحتراق الداخلي ICE ومن ضمنها الكوبيه من الفئة 2.على الرغم من أن المواصفات الديناميكية ومجموعة نقل الخاصة الخاصة ب i7 ما زالت طي الكتمان، إلا أن إعداد المحرك الثنائي المستخدم بواسطة بي ام دبليو iX xDrive50 يأتي بقوة 516 حصانًا وتتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 4.6 ثانية مع بلوغ سرعة قصوى محدودة إلكترونيًا تبلغ 124 ميلاً في الساعة، لذلك من المتوقع أن تكون بي ام دبليو i7 بأرقام متشابهة.سيكون طراز iX متاحًا مبدئيًا في ثلاثة أشكال مختلفة، xDrive40 و xDrive50 وM60 من الدرجة الأولى، مع قوة تتجاوز 600 حصانًا، ومن المرجح أن تكون i7 بنفس مخرجات الطاقة تقريبا.