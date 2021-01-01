استطاعت سيارة كيا سبورتاج الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات أن تحوز على إعجاب الملايين وستصبح السيارة الأعلى مبيعًا لشركة كيا متورز، ليس فقط في العالم العربي بل في كل بلدان العالم نظرًا لاعتماديتها العالية ودرجة موثوقيتها المعتمدة، كما أنها تتميز بتصميم جذاب سواء بالنسبة للمقصورة الداخلية الأنيقة أو جسم الهيكل وخطوطه الانسيابية.
تأتي كيا سبورتاج 2021 بتصميم عصري شبابي أنيق مع مزيد من الكماليات والرفاهيات التي يحبها العملاء، مثل المساحات الواسعة في المقصورة الداخلية التي توفر الراحة للركاب سواء في الجهة الأمامية بجوار السائق أو في الخلف، كما أنها تتمتع بمساحة تخزين كبيرة لتكون مناسبة للعائلات، كما أنها تأتي بفتحة سقف بانورامية، مع عدم الحاجة لوجود مفتاح لفتح الأبواب أو شنطة الأمتعة الخلفية لأنها تعمل بالكهرباء.
تتمتع كيا سبورتاج 2021 بثبات قوي على الطريق حتى في السرعات العالية بالرغم من أن الخلوص الأرضي مرتفع، كما أنها موفرة للغاية في استهلاك الوقود، فلكل 100 كيلو متر تستهلك 7.5 لتر بنزين فقط، وحاصلة أيضا على خمسية نجوم في اختبارات الأمان الخاصة بالإدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية NTHSA.
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التعليقات على الأعلى مبيعا في أسطول كيا .. نظرة شاملة على سبورتاج 2021
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