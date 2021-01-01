

مقهي كوري يوظف الروبوتات بدلا من العمال.. ما القصة؟ مقهي كوري يوظف الروبوتات بدلا من العمال.. ما القصة؟

أعلنت شركة دوسان روبوتيكس أنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.



ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الخميس، نفذت الشركة ذلك بالتعاون مع شركة فوليتو روبوتيكس، وهي شركة محلية لأنظمة صنع المشروبات بالروبوتات.



ولفتت إلى أن وحدات المقاهي التي تعمل بالروبوتات دون عامل بشري هي نوع من الروبوتات المعاونة، ويمكنها كذلك أن تعمل مع الإنسان.

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وأشارت الوكالة إلى أن صناعة وحدة المقهى المزودة بالروبوت يمكن من خلال تجميع أجزاء قياسية يبلغ عرضها 1.8 مترا وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.وتعد شركة دوسان روبوتيكس هي إحدى الشركات الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة دوسان، وهي التكتل الخامس عشر في كوريا الجنوبية من حيث قيمة الأصول.روبوتات لخدمة الزبائن في أول مطعم بالعراقوفي وقت سابق، عرضت قناة «العربية» تقريراً بعنوان «روبوتات لخدمة العملاء في أول مطعم من نوعه بالعراق».ووفقاً للتقرير، فإن أول مطعم عراقي في مدينة الموصل يستخدم روبوتات ألية لتقديم الطعام للزبائن، ورغم أن الفكرة طبقت في دول أخري حول العالم ، لكن هذا المطعم صمم تقنياً بسواعد مهندسين عراقيين.ولاقي المطعم استحساناً واسعاً بين رواده ، والمعدات والأجهزة هى أجهزة مستوردة، والمطعم مزود بطاولات فيها شاشات إلكترونية تمكن الزبائن من اختيار اطباقهم من القائمة، وتتيح للأطفال فرصة اللعب اثناء انتظار الطعام.وو إضافة إلى ذلك يوجد غرفة خاصة في المطعم تعكس الحياة في قاع البحر وإستقاطات شلالات المياه على الجدران وطاولات الطعام.