

خبير أمن معلومات: معظم التطبيقات الإلكترونية تخترق خصوصية المواطن خبير أمن معلومات: معظم التطبيقات الإلكترونية تخترق خصوصية المواطن

قال أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن شركة فيس بوك تخترق خصوصية مستخدميها من فترة، متابعا: معظم التطبيقات الإلكترونية تخترق خصوصيات المواطنين ومعلوماتهم.



وأضاف "أحمد السخاوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2"، أن الفيس بوك تستخدم معلومات الفرد في الكثير من الأمور، منها التسويق، متابعا: الفيس بوك يقوم بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية ويوفر لها المعلومات الخاصة بمستخدميه.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 13% من المراهقين معرضون للانتحار بسبب تطبيق الإنستجرام ، وخطابات الكراهية.

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وفي سياق آخر: قال أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن "تويتر" اصدر قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون إذن، موضحاً أن الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" تنحى من منصبه خلال الأسبوع الماضي.وأضاف أحمد السخاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الذي تولى المنصب مكانه هو مهاجر هندي وله أفكار جديدة، معقباً: "عقلية مختلفة خالص .. حد جاي بطموحات جديدة"، مشيراً إلى أنه كان المسئول عن مشروعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن أول قرار اتخذه هذا الرجل الهندي بعد توليه المنصب هو دمج ما يُسمى "فيتشر" مع التويتر، والتي تعني منع تعرض مستخدمي تويتر لـ الابتزازات والتهديدات، والاستخدام السيء للصور.