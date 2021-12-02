

استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 2-12-2021 في نهاية تعاملات البنوك استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 2-12-2021 في نهاية تعاملات البنوك

شهدت سعر الدولار نوعا من الاستقرار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 2-12-2021 في البنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار اليوم فى مصر مستوى 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، حسب التحديثات الذي أعلن عنها البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم.



وجاء تداول البنوك المصرية على أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك الاهلي الكويتي، بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 الشراء و15.67 جنيه للبيع.



ويستعرض موقع أموال الغد سعر الدولار في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى نهاية التعاملات والتى جاءت كالتالى:

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اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكوميةبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .وعرضت البنوك الخاصة والأجنبية سعر شراء وبيع الدولار كالتالى:سعر الدولار فى بنك البركةوصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك بلومبلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.أسعار الدولار في بنك المشرقبلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك فيصل الاسلاميوطرح بنك فيصل الاسلامي سعر الدولار بنحو 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.اسعار الدولار فى بنك HSBCووصل سعر الصرف في بنك HSBC إلى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقيوعرض بنك العربي الأفريقي سعر الدولار بحوالى 15.66 جنيه للشراء ,15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك المركزى المصرىاستقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، اليوم عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.