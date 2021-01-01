

لا تتجاوز المعدل اليومي.. الكافيين يؤثر على الصحة الجنسية للرجال في حالة واحدة لا تتجاوز المعدل اليومي.. الكافيين يؤثر على الصحة الجنسية للرجال في حالة واحدة

من منا لا يبدأ يومه إلا بتناول كوب من القهوة، في الصباح الباكر سواء قبل أو بعد الذهاب إلى العمل. إنها عادة روتينية يعتاد عليها الكثير من الأفراد، وبالرغم من فوائدها الصحية المختلفة التي تعود على الجسم، إلا أن هناك فائدة تخص فقط الرجال.. فما هي؟



الكافيين والصحة الجنسية للرجال

وفقًا لموقع livestrong، أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس الأمريكية، أن الرجال الذين يشربون فنجانين إلى ثلاث من القهوة يوميا تزيد لديهم القدرة على الانتصاب، ويقل تعرضهم لمخاطر الضعف الجنسي، لكن زيادة الكمية قد يأتي بنتائج عكسية.



يعمل الكافيين في المقام الأول كموسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يحسن تدفق الدم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لضعف الانتصاب.

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ويستفيد أيضا من ذلك الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. وبصرف النظر عن مصدر مادة الكافيين سواء كان الشاي أو الصودا أو أي مشروب آخر دافئا كان أم باردا فإن تأثيرها في تحسين الانتصاب هو نفسه.المحاذير والاحتياطاتوأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين يتناولن يوميًا بما يعادل 2 إلى 3 أكواب من القهوة، خاصة مما تزيد أعماهم عن 20 عامًا، هم أقل عرضة للإبلاغ عن مشاكل الضعف الجنسي مقارنة بمن لا يحتسون القهوة، بغض النظر عن الوزن أو العمر أو ضغط الدم.ومع ذلك، أكدت الدراسة إنه يمكن أن يسبب الكافيين الزائد أعراضًا مثل اضطرابات النوم والصداع والقلق والخفقان – ضربات قلب قوية أو سريعة.لذلك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، أو مشكلة في النوم وترغب في تضمين المشروبات المحتوية على الكافيين في روتين يومك، ناقش ذلك مع طبيبك.