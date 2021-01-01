لا تتجاوز المعدل اليومي.. الكافيين يؤثر على الصحة الجنسية للرجال في حالة واحدة

من منا لا يبدأ يومه إلا بتناول كوب من القهوة، في الصباح الباكر سواء قبل أو بعد الذهاب إلى العمل. إنها عادة روتينية يعتاد عليها الكثير من الأفراد، وبالرغم من فوائدها الصحية المختلفة التي تعود على الجسم، إلا أن هناك فائدة تخص فقط الرجال.. فما هي؟
الكافيين والصحة الجنسية للرجال
وفقًا لموقع livestrong، أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس الأمريكية، أن الرجال الذين يشربون فنجانين إلى ثلاث من القهوة يوميا تزيد لديهم القدرة على الانتصاب، ويقل تعرضهم لمخاطر الضعف الجنسي، لكن زيادة الكمية قد يأتي بنتائج عكسية.
يعمل الكافيين في المقام الأول كموسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يحسن تدفق الدم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لضعف الانتصاب.
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