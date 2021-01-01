نظرت المحاكم النمساوية مؤخرا في دعوى غريبة من نوعها تتعلق بالأخطاء الطبية.
وفرضت محكمة نمساوية على طبيب جراح لم تكشف عن اسمه، غرامة مالية قدرها 2700 يورو، بعدما بتر الساق الخطأ لمريض مسن.
وقالت المحكمة بمدينة لينز في البيان الصادر بحق الجراح، إنه ارتكب خطأ جسيما بسبب الإهمال، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطأ طبي فادح.. تغريم طبيب بتر الساق الخاطئة لمريض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق