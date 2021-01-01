اليوم.. طقس بارد

يسود اليوم، الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتحديدا حتى الساعة الثامنة صباحا.
وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على المحافظات:
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