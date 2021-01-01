اليوم.. طقس بارد

آخر الأخباراخبار منوعة › اليوم.. طقس بارد

صورة الخبر: اليوم.. طقس بارد
اليوم.. طقس بارد

يسود اليوم، الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتحديدا حتى الساعة الثامنة صباحا.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على المحافظات:

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 20 13

السلوم 18 13

سيوة 18 13

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 14

رأس سدر 20 14

نخل 20 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 20 11

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 27 16

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

إدفو 26 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

المصدر: المدار

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوم.. طقس بارد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57841

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager