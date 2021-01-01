

اليوم.. طقس بارد اليوم.. طقس بارد

يسود اليوم، الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.



وتوقعت الأرصاد استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتحديدا حتى الساعة الثامنة صباحا.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على المحافظات:

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القاهرة 22 14الإسكندرية 21 14وادي النطرون 21 14طنطا 22 14شبين الكوم 22 14دمنهور 21 14بلطيم 21 14مطروح 20 13السلوم 18 13سيوة 18 13بورسعيد 21 14دمياط 21 14الزقازيق 22 14المنصورة 21 14الإسماعيلية 22 14السويس 22 14العريش 20 14رفح 20 14رأس سدر 20 14نخل 20 11نويبع 24 15طابا 20 15كاترين 20 11الطور 24 15شرم الشيخ 25 15الغردقة 25 15مرسى علم 27 16الفيوم 22 13بني سويف 22 12المنيا 22 12أسيوط 22 11سوهاج 23 12قنا 24 12الأقصر 25 12أسوان 26 13إدفو 26 13أبو سمبل 26 12الوادي الجديد 25 13شلاتين 30 18أبو رماد 30 18حلايب 27 18رأس حدربة 27 18