يستعد تلاميذ رابعة ابتدائي لأداء أول امتحانات شهرية لهم في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، والتي من المقرر أن تنطلق رسميا يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد”، معلومات رسمية هامة تكشف تفاصيل امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية :
زمن الامتحان : حصة دراسية واحدةسيتم استكمال الجدول الدراسي اليومي بشكل طبيعي حسب المواعيد المحددة بعد حصة الامتحانالامتحان سيتغطي ما تم تدريسه في المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021امتحان المواد الاساسية سيتم وضعه على مستوى الادارة يمعنى ان التوجيه المختص بوزارة التربية والتعليم هو المنوط بوضع الاسئلةبقية المواد الغير اساسية يتم تقييمها على مستوى المدرسةعدد الاسئلة في كل امتحان 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم واهداف الدروسنظام التقييم : يتم على مستوى المدرسة وتحت اشراف التوجيه وادارة المدرسة ، ويكون التقييم بالالوان وليس الدرجاتلا تعلن نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لانها امثلة من طرق التقييم مثل الانشطة في الكتب الجديدةالهدف من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية تعليم التلاميذ كيف يفكرون وكيف يتعلمونلن توفر وزارة لتربية والتعيم نماذج استرشادية للتلاميذ لتربية الطلاب على التعلم وليس مجرد التعود على انماط امتحانية معينةالتقييمات هدفها قياس مستوى التلميذ لمساعدته على تعلم أفضل.
جدول امتحانات رابعة ابتدائي
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التعليقات على قبل انطلاقها.. 10 معلومات رسمية عن امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية
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