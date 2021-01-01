كيف تعالج آلام الظهر القوية بسرعة



آلام الظهر آلام الظهر



تعد الام الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار ويمكن التخلص منها ببعض العادات البسيطة.



تتحسن الام الظهرعادة في غضون بضعة أسابيع أو أشهر وفي نفس الوقت هناك العديد من الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في تقليل الألم وتسريع الشفاء.



نعرض لكم أهم الطرق التى تساعد فى علاج الام الظهر بشكل أسرع ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “NHS”.

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المسكناتيمكن أن تساعد أقراص العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID) ، مثل الإيبوبروفين ، في تخفيف آلام الظهر. تتوفر أنواع عديدة للشراء من الصيدليات أو محلات السوبر ماركت بدون وصفة طبية.لكن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ليست مناسبة للجميع ، لذا ضع علامة في المربع أو النشرة لمعرفة ما إذا كان يمكنك تناول الدواء أولاً. تحدث إلى صيدلي إذا لم تكن متأكدًا.إذا كنت لا تستطيع تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، فقد تساعدك الأدوية البديلة مثل الكودايين . هذا مسكن أقوى للألم يجب استخدامه بشكل مثالي لبضعة أيام فقط ، حيث يمكن أن يسبب الإدمان إذا تم استخدامه لفترة أطول.لا ينصح باستخدام الباراسيتامول بمفرده لآلام الظهر ، ولكن يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع مسكنات أقوى مثل الكوديين.يمكن أن يصف الطبيب مرخيات العضلات إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية مؤلمة في ظهرك.بعض مرخيات العضلات مثل الديازيبام يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس أو بالدوار أو تسبب عدم وضوح الرؤية ولا تقم بالقيادة أو ركوب الدراجة أو تشغيل الآلات إذا كان لديك هذه الأنواع من الآثار الجانبية.الكمادات الساخنة والباردةيجد بعض الناس أن الحرارة (مثل الحمام الساخن أو زجاجة الماء الساخن الموضوعة على المنطقة المصابة) تساعد في تخفيف الألم عندما يبدأ ألم الظهر لأول مرة.يمكن أن يساعد البرد (مثل كيس ثلج أو كيس من الخضروات المجمدة) على المنطقة المؤلمة أيضًا على المدى القصير، ومع ذلك لا تضع الثلج مباشرة على جلدك ، لأنه قد يسبب حروقًا باردة ولف كيس ثلج أو كيس خضروات مجمدة بقطعة قماش أو منشفة أولاً.هناك خيار آخر وهو التبديل بين استخدام أكياس الثلج والساخنة والباردة بالتناوب مع زجاجة الماء الساخن. يمكن شراء عبوات الضغط الساخن والبارد من معظم الصيدليات.استرخ وابق إيجابياتعتبر محاولة الاسترخاء جزءًا مهمًا من تخفيف الألم لأن التوتر العضلي الناجم عن القلق بشأن حالتك قد يزيد الأمور سوءًا، وعلى الرغم من أنه قد يكون صعبًا ، إلا أنه يساعدك على البقاء إيجابيًا وإدراك أن ألمك يجب أن يتحس و يميل الأشخاص الذين يتمكنون من البقاء إيجابيين على الرغم من آلامهم إلى التعافي بشكل أسرعوهناك بعض العلاجات المتخصصة التي يمكن التوصية بها إذا كان يعتقد أنه من غير المحتمل أن تكون الإجراءات البسيطة فعالة من تلقاء نفسها.ابق نشيطامن أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها هو الاستمرار في الحركة ومتابعة أنشطتك العادية قدر الإمكان.كان يُعتقد أن الراحة في الفراش ستساعدك على التعافي من ظهرك السيئ ، ولكن من المعروف الآن أن الأشخاص الذين يظلون نشيطين من المرجح أن يتعافوا بشكل أسرع.قد يكون هذا صعبًا في البداية ، لكن لا تثبط عزيمتك - يجب أن يبدأ الألم في التحسن في النهاية. ضع في اعتبارك تناول مسكنات الألم إذا كان الألم يمنعك من الاستمرار كالمعتاد.لا داعي للانتظار حتى تتخلص من الألم تمامًا قبل العودة إلى العمل وستساعدك العودة إلى العمل على العودة إلى نمط النشاط الطبيعي وقد تشتت انتباهك عن الام الظهر.تمارين الظهر وتمتديمكن أن تساعد تمارين وإطالات الظهر البسيطة في كثير من الأحيان في تقليل آلام الظهر. يمكن القيام بذلك في المنزل كلما احتجت إلى ذلك.قد يكون الطبيب العام قادرًا على تقديم معلومات حول تمارين الظهر إذا لم تكن متأكدًا مما يجب تجربته ، أو قد ترغب في رؤية أخصائي علاج طبيعي للحصول على المشورة مما يخلصك من الام الظهر .يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جنبًا إلى جنب مع تمارين الظهر في الحفاظ على ظهرك قويًا وصحيًا مثل المشي ، السباحة ، اليوجا و البيلاتس .