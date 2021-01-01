5 علامات لن تتوقعها لارتفاع السكر عند الحامل



سكري الحمل سكري الحمل





سكري الحمل هو ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) الذي يتطور أثناء الحمل ويختفي عادة بعد الولادة.



ويمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الحمل ، ولكنه أكثر شيوعًا في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

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وعادة ما يحدث ذلك عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين، وهو هرمون يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم لتلبية احتياجاتك الإضافية أثناء الحمل.علامات ارتفاع السكر للحامللا يسبب سكري الحمل عادة أي أعراض، ويتم اكتشاف معظم الحالات فقط عند اختبار مستويات السكر في الدم أثناء فحص سكري الحمل.قد تظهر أعراض على بعض النساء إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية (فرط سكر الدم) ، مثل:زيادة العطشالحاجة إلى التبول أكثر من المعتادجفاف الفمتعبلكن بعض هذه الأعراض شائعة أثناء الحمل وليست بالضرورة علامة على الإصابة بسكري الحمل، لذلك يجب التحدث إلى ممرضة التوليد أو الطبيب إذا كنت قلقة بشأن أي أعراض تعانين منها.