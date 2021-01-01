ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي النعناع يوميا

يفضل الكثير تناول الشاي النعناع بشكل يومي للحصول على فوائده الصحية، ويستخدم النعناع كعامل منكه في مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الحلوى ، والنعناع ، ومعجون الأسنان ، إلخ، كما يستخدم النعناع لصنع زيت النعناع وشاي النعناع.
فوائد تناول شاي النعناع
1. يخفف من صداع التوتر
يمكن أن يساعد شرب شاي النعناع على استرخاء العضلات وتسكين الآلام الناتجة عن صداع التوتر، يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على زيادة تدفق الدم ويوفر الإحساس بالبرودة مما يساعد على تقليل الألم .
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