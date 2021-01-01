مشاكل الأسنان الشائعة والطرق الصحيحة للتعامل معها



مشاكل الأسنان مشاكل الأسنان

يمكن أن يسبب سوء نظافة الفم مشاكل تتراوح من تسوس الأسنان وحساسية الأسنان إلى أمراض اللثة المتقدمة، ومع ذلك ، فإن نظافة الفم والفحوصات المنتظمة يمكن أن تمنع بسهولة معظم مشاكل الأسنان.



يمكن أن تسبب مشاكل صحة الفم عبئًا كبيرًا على صحة الشخص وعلاقاته ورفاهه بشكل عام، على الرغم من ذلك ، يقلل الكثير من الناس من أهمية صحة الفم والأسنان تقدر جمعية طب الأسنان الأمريكية أن حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة لا يذهبون إلى طبيب أسنان كل عام.



تتناول هذه المقالة صحة الفم والأعراض العامة لمشاكل الأسنان ومشاكل الأسنان الشائعة. كما يدرس كيفية الوقاية من مشاكل الأسنان ، وكيفية الحفاظ على صحة الفم الجيدة ، ومتى يجب زيارة طبيب الأسنان ، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

قد يعجبك أيضا...

txtالمحرصاوي يشيد بمركز علاج وتجميل شق الشفة والحلق بطب الأسنان بناتtxt24 طريقة للتعامل مع الطفل المتمردما هي صحة الفم؟صحة الفم هي الصحة العامة للأسنان واللثة والفم. يستخدم الناس عادةً مصطلح "مشاكل الأسنان" للإشارة إلى الحالات التي تؤثر على صحة الفم.تشمل مشاكل الأسنان التجاويف وتآكل الأسنان والتهابات اللثة وأمراض اللثة. يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة ، وقد تؤثر على قدرة الشخص على تناول الطعام ، وقد يكون لها تأثير سلبي على احترام الفرد لذاته.وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن أمراض الأسنان من بين الأكثر شيوعًامصدر موثوقالأمراض المزمنة في جميع أنحاء العالم. قدرت دراسة العبء العالمي للمرض لعام 2017 ذلك3.5 مليارمصدر موثوقيعاني الناس من اضطرابات الفم. من بين هؤلاء ، تسوس الأسنان هي الأكثر شيوعًا.الأعراض العامةيمكن أن تختلف الأعراض حسب السبب. ومع ذلك ، تشمل الأعراض الشائعة لمشاكل الأسنان ما يلي:وجع أسنانحساسية تجاه الأطعمة أو المشروبات الباردة أو الساخنةالأسنان فضفاضةألم مفاجئ عند تناول الأطعمة الباردة أو الحلوةتغير لون الأسنان أو شكلهاالأسنان البالية ، بما في ذلك الثقوب أو الشقوق أو الرقائق الموجودة على الأسناننزيف أو تورم اللثةآلام اللثةتورم الخدينالنقر على الفكمشاكل الأسنان الشائعةفيما يلي قائمة بمشاكل الأسنان الشائعة وأسبابها وخيارات العلاج.تجاويف الأسنانتتطور تجاويف الأسنان ، والتي تسمى أيضًا تسوس الأسنان أو تسوس الأسنان ، عندما تتشكل طبقة لزجة من البكتيريا عديمة اللون إلى الأصفر تسمى البلاك على سطح السن. تتحول السكريات في الطعام إلى أحماض تتلف وتدمر الغطاء الخارجي الصلب للأسنان ، وهو ما يعرف بالمينا. هذه البيئة تجعل من السهل على اللويحة أن تتطور.وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، حولها 9 في 10مصدر موثوقالكبار يعانون من تسوس الأسنان. يقوم أطباء الأسنان بتشخيص تسوس الأسنان عن طريق التصوير بالأشعة السينية ، واستخدام أدوات طب الأسنان لفحص المناطق اللينة بالأسنان والتحقق منها ، والسؤال عن الألم والحساسية.يمكن للناس المساعدة في منع تسوس الأسنان من خلال:تفريش الأسنان مرتين في اليوم بفرشاة ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايدتنظيف الأسنان بالخيط يوميًاالحد من تناول الوجبات الخفيفة المتكررة واحتساء المشروبات السكريةباستخدام مانعات التسرب الخاصة بالأسنانعادة ما يستخدم أطباء الأسنان الحشوات لعلاج التجاويف ومنع المزيد من الضرر.مرض اللثةيحدث مرض اللثة الخفيف ، الذي يسمى التهاب اللثة ، عندما تتراكم طبقة البلاك بين الأسنان وحولها وتصيب اللثة بالعدوى ، مما يسبب تهيجًا وتورمًا. يمكن أن يتطور التهاب اللثة إلى التهاب دواعم السن ، والذي يمكن أن يتسبب في نزيف اللثة ، ومضغ مؤلم ، وانحسار اللثة ، وفقدان الأسنان.بناءً على مسح وطني لمدة 6 سنوات ، 4 في 10 البالغون الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة يعانون من أمراض اللثة بين عامي 2009 و 2014.بصرف النظر عن وصف المضادات الحيوية لعدوى الأسنان ، يقوم أطباء الأسنان عادةً بإجراء تنظيف عميق يتضمن التقشير وكشط الجذر لإزالة الجير والبلاك لعكس أمراض اللثة. في بعض الحالات ، قد يحتاج الشخص لعملية جراحية لالتهاب دواعم السن المتقدم.تآكل الأسنانعلى غرار تسوس الأسنان ، يحدث تآكل الأسنان عندما تتسبب الأحماض الغذائية في تآكل المينا. يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأحماض أن تعزز تآكل الأسنان. الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم هم أيضًا أكثر عرضة لتآكل الأسنان لأنهم لا يمتلكون ما يكفي من اللعاب لشطف الحمض.يمكن لأي شخص أن يساعد في منع تآكل الأسنان باتباع نظام غذائي متوازن والبحث عن علاج لارتداد الحمض أو جفاف الفم.يمكن لأطباء الأسنان علاج تآكل الأسنان من خلال ربط الأسنان ، والذي يتضمن وضع مادة الراتنج على الأسنان التالفة أو التي تغير لونها. يمكنهم أيضًا التوصية باستخدام القشرة أو التيجان لمنع المزيد من الضرر للأسنان. لسوء الحظ ، فإن الضرر الناجم عن تآكل الأسنان لا رجعة فيه.الأسنان المتشققة أو المتكسرةيمكن للأسنان أن تتشقق أو تتشقق أو تنكسر بسبب مضغ أو عض الأطعمة الصلبة أو طحن الأسنان ليلاً أو الحوادث والإصابات.تشمل الأعراض التي يمكن أن تشير إلى الأسنان المتشققة أو المكسورة ما يلي:حساسية مفاجئة لدرجات الحرارة الساخنة والباردةالألم الذي يأتي ويذهبألم عند المضغيقوم أطباء الأسنان بفحص فم الشخص للبحث عن أي شقوق وإحساسها. يمكنهم أيضًا استخدام صبغة الأسنان لرؤية الضرر بشكل أفضل.يختلف علاج الأسنان المتشققة أو المتشققة. قد يستخدم أطباء الأسنان الربط ، أو وضع تاج على السن ، أو إجراء عملية قناة الجذر ، أو خلع السن ، اعتمادًا على شدة الضرر.حساسية الأسنانقد يعاني الأشخاص ذوو الأسنان الحساسة من عدم الراحة والألم عند تناول الأطعمة الباردة أو الساخنة.يمكن أن تحدث حساسية الأسنان عند تلف مينا الأسنان ، مما يسمح للمواد بالوصول إلى النهايات العصبية.بصرف النظر عن المواد المانعة للتسرب والحشوات ، قد يساعد استخدام منتجات نظافة الفم للأسنان الحساسة.مظهر خارجييسعى الكثير من الناس إلى علاج الأسنان لتحسين مظهر أسنانهم. قد يكون لدى الشخص احترام ذاتي أقل بسبب الأسنان المعوجة أو الأسنان الزائدة (فرط الأسنان) أو الأسنان ذات البقع الصفراء.قد يوصي أطباء الأسنان بالعلاجات التالية لتحسين مظهر أسنان الشخص:قشرةتقويم الأسنانتبييض الأسنانزرع الأسنانتقنيات أو إجراءات طب الأسنان التجميلية الأخرىأسنان متأثرةعلى الأسنان أثرت هو السن الذي فشل في تندلع عادة بسبب عدم وجود مساحة. قد يتحرك السن المتأثر بعد ذلك مقابل سن آخر.يمكن أن يسبب ألم الفك واللثة ورائحة الفم الكريهة وعدم القدرة على فتح الفم بسهولة.عادة ما يقوم أطباء الأسنان بتشخيص الأسنان المنكوبة عن طريق إجراء أشعة سينية للأسنان.اعتمادًا على السن المصابة ، قد يستخدم طبيب الأسنان الوسائل المساعدة على الانفجارات ، أو يزيل الأسنان التي قد تسدها ، أو يزيلها من خلال جراحة قلع الأسنان.سرطان الفمسرطان الفم يتضمن أي سرطان الموجودة في الفم، بما في ذلك الشفاه ، اللسان ، اللوزتين، والبلعوم.تشمل الأعراض الشائعة تقرحات وكتل لا تلتئميموت شخص واحد تقريبًا بسبب سرطان الفم كل ساعة في الولايات المتحدة ، وتقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه سيكون هناك حوالي54،010مصدر موثوق حالات سرطان الفم الجديدة عام 2021.يمكن لأي شخص أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم عن طريق الإقلاع عن التدخين ، وعدم استخدام التبغ الذي لا يدخن ، والحد من استهلاك الكحول. هذا السرطان قابل للشفاء إذا شخّصه الطبيب مبكرًا ، ويمكن أن تساعد فحوصات الأسنان المنتظمة في التشخيص المبكر.الوقاية ونصائح لصحة الفم الجيدةيمكن لأي شخص منع مشاكل الأسنان من خلال ممارسة نظافة الفم بانتظام. تتضمن النصائح:تنظيف الأسنان بالفرشاة على الأقل مرتين فى اليوممصدر موثوق باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايدتنظيف الأسنان بالخيط يوميًا أو باستخدام منظفات أخرى تصل بين الأسنانالحد من تناول السكرتجنب التبغ والتدخينمراجعة طبيب الأسنان بانتظاماختيار الماء كمشروب رئيسيالحد من استهلاك الكحولاستخدام معدات الحماية لمنع إصابات الوجه